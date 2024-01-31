Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина

Производство фильма осуществляют кинокомпания КИНОТВ и медиагруппа «Красный квадрат» при поддержке Фонда кино. Генеральным продюсером картины выступил Сергей Катышев. Бюджет картины составляет более 500 млн рублей, уточняет пресс-служба «Красного квадрата». Работа над сценарием велась достаточно долго. Авторами финальной версии являются Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович и Евгений Водолазкин.
«Да, сценарий от романа отличается, и я был главным инициатором этих отличий. То, что убедительно выглядит в книге, совсем не обязательно подходит для фильма. Литература и кино — это разные стихии, и перевести с одного языка на другой — не значит сохранять все детали. Главное — чтобы сохранился смысл высказывания», — отметил Евгений Водолазкин.
По сюжету романа, проснувшись после почти векового сна, главный герой Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну эффективной формулы криогенерации — заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспомнит фантастически красивую Любовь, которую сохраняет в сердце, преодолевая законы времени и природного естества человека, в покаянии обретя самого себя.
фото: пресс-служба кинокомпании КИНОТВ
«Во-первых, это очень востребованный роман, что для фильма является огромным плюсом. Особенно если экранизация получается. Потому что у романа есть своя зрительская аудитория читателей. Во-вторых, в романе (и, соответственно, в сценарии) есть две эпохи. Причем эпохи, разнесенные на 100 лет друг от друга во времени. И это тоже интересно. Мы пытаемся соединить два времени, работая с той довольно популярной сейчас идеей, что времени нет, что время, оно, собственно говоря, в некотором смысле статично», — говорит о будущей картине Егор Кончаловский.
При выборе команды для съемок фильма режиссер пошел на определенный эксперимент, взяв оператором-постановщиком молодого, 27-летнего, недавнего выпускника ВГИКа Константина Панасюка, с которым уже работал над историческим детективным сериалом «Большой дом». По словам Кончаловского, «в определенный момент надо омолаживать свой коллектив».
Роман «Авиатор» был издан «Редакцией Елены Шубиной» и получил ряд премий, среди которых «Большая книга» и «BookStar-2019», а также историко-литературная премия «Клио».
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