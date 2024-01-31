Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина

31 января
2024 год

Новости кино >>
31 января 2024
В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Режиссером картины стал Егор Кончаловский. В роли профессора Гейгера выступает Константин Хабенский, в роли Платонова — Александр Горбатов, их партнерами будут Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова. Музыку к фильму пишет композитор Макс Фадеев.

Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина
фото: пресс-служба кинокомпании КИНОТВ

Производство фильма осуществляют кинокомпания КИНОТВ и медиагруппа «Красный квадрат» при поддержке Фонда кино. Генеральным продюсером картины выступил Сергей Катышев. Бюджет картины составляет более 500 млн рублей, уточняет пресс-служба «Красного квадрата». Работа над сценарием велась достаточно долго. Авторами финальной версии являются Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович и Евгений Водолазкин.

«Да, сценарий от романа отличается, и я был главным инициатором этих отличий. То, что убедительно выглядит в книге, совсем не обязательно подходит для фильма. Литература и кино — это разные стихии, и перевести с одного языка на другой — не значит сохранять все детали. Главное — чтобы сохранился смысл высказывания», — отметил Евгений Водолазкин.

По сюжету романа, проснувшись после почти векового сна, главный герой Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну эффективной формулы криогенерации — заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспомнит фантастически красивую Любовь, которую сохраняет в сердце, преодолевая законы времени и природного естества человека, в покаянии обретя самого себя.

Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина
фото: пресс-служба кинокомпании КИНОТВ

«Во-первых, это очень востребованный роман, что для фильма является огромным плюсом. Особенно если экранизация получается. Потому что у романа есть своя зрительская аудитория читателей. Во-вторых, в романе (и, соответственно, в сценарии) есть две эпохи. Причем эпохи, разнесенные на 100 лет друг от друга во времени. И это тоже интересно. Мы пытаемся соединить два времени, работая с той довольно популярной сейчас идеей, что времени нет, что время, оно, собственно говоря, в некотором смысле статично», — говорит о будущей картине Егор Кончаловский.

При выборе команды для съемок фильма режиссер пошел на определенный эксперимент, взяв оператором-постановщиком молодого, 27-летнего, недавнего выпускника ВГИКа Константина Панасюка, с которым уже работал над историческим детективным сериалом «Большой дом». По словам Кончаловского, «в определенный момент надо омолаживать свой коллектив».

Роман «Авиатор» был издан «Редакцией Елены Шубиной» и получил ряд премий, среди которых «Большая книга» и «BookStar-2019», а также историко-литературная премия «Клио».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   31.01.2024 - 15:07
Хорошо, у романа есть аудитория, люди полюбили книгу. Сами же искромсали сюжет произведения, где от книги может остаться очень мало. И что теперь, фанаты накинуться и на кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится 22 января
Даня, у нас отмена: вместо Козловского «Авиатора» Водолазкина экранизирует Кончаловский
Трепачи. Золотой век: 44 российских сериала осени, которые постучат в вашу дверь
Смотреть онлайн: «Континенталь», новые «Папины дочки» и «Трепачи»
персоны
Юрий АрабовЕвгений ВодолазкинАлександр Горбатов (II)Евгения ДобровольскаяЕгор КончаловскийИлья КоробкоДарья КукарскихКонстантин ПанасюкИрина ПеговаОлег СироткинМирослав СтанковичЕвгений СтычкинМаксим ФадеевКонстантин ХабенскийАнтон ШагинСофья Эрнст
фильмы
АвиаторБольшой дом

фотографии >>
Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина фотографии
Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина фотографии
Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина фотографии
Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Анастасия Бусыгина
Вера Глаголева
Алексей Грибов
Евгений Дрёмин
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Ари Абиттан
Керри Вашингтон
Минни Драйвер
Энтони ЛаПалья
Келли Линч
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Правда
детектив, драма, триллер
Россия, 2023
Детка
драма
Россия, 2023
Багровый рассвет
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
В теле убийцы
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Идеальные дни
драма
Германия, Япония, 2023
Избави нас. Одержимые
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Как приручить монстров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2023
Кривая дорога
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Молли и Ботан
комедия
США, 2023
Конец Славы
комедия
Россия, 2024
Моя прекрасная свадьба
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен