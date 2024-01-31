Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина

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До конца года НМГ ДОК планирует выпустить 100 фильмов

Алена Коломина, Екатерина Кульчицкая и Артем Крылов попадут под «Чары любви»

30 января

Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора «Москино»

Освободившееся кресло занял еще в декабре Игорь Михайлюк, до этого выполнявший обязанности первого заместителя генерального директора киносети