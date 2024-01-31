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Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале

31 января
2024 год

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31 января 2024

Премьера исторического детектива «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым и Андреем Фроловым в главных ролях состоится 6 февраля в онлайн-кинотеатре Иви и 19 февраля на телеканале НТВ. Это первый совместный проект компаний в рамках стратегического партнерства, заключенного осенью 2022 года, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Действие закручивается в Ленинграде в 1967 году. В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки. К расследованию подключают майора КГБ Чубина (Антон Хабаров), у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт, а после сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту. Чубина спасли в последний момент, но пережитое оставило неизгладимый след в судьбе мужчины: теперь у героя развился страх темноты. Несмотря на перенесенную психологическую травму, Чубин остался профессионалом своего дела. Единственный, кто специализируется на раскрытии серийных убийств, он сразу понял, что нынешняя серия снова связана с культом Чернобога. В напарники Чубину достается капитан милиции Федоров (Андрей Фролов), пышущий энергией и силой здоровяк. Чубин и Федоров пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения.

«В Советском Союзе существовали секты, но они были засекречены. Главный герой как раз стал жертвой такой секты, в которой оказался пленником. Конечно, это сломало его личность и привело к тому, что его стал пожирать животный страх перед смертью. Чубин, сталкиваясь с делом, внутренне обманывает себя, думая, что оно никак не связано с его прошлым, потому что ту секту, в которой он состоял, давно уже прикрыли. Однако, когда понимает, к чему все идет, ему просто становится жутко страшно. Мы все чего-то боимся, в каком-то колоссальном количестве, поэтому эта роль – подарок для актера», — говорит Антон Хабаров.

Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По словам режиссера Ильи Максимова, много сил пришлось потратить на поиск подходящих локаций, соответствующих 60-м годам прошлого столетия. Основными проблемами стали, конечно, современные атрибуты: кондиционеры, дорожные знаки, пластиковые окна, спутниковые антенны и другое, поэтому, где совсем не получалось избежать их попадания в кадр, эти предметы просто не снимали.

В проекте также приняли участие Ян Ильвес, Евгения Лыкова, Виктория Заболотная, Дмитрий Сутырин, Сергей Яценюк, Евгений Зайфрид, Роман Грибков, Олег Алмазов, Юрий Кузнецов и другие. Авторами сценария выступили Андрей Лариков и Дмитрий Каморин.
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Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале фотографии
Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале фотографии
Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале фотографии
Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале фотографии
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