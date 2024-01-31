Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале

анонс

В фильме играют Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин и другие

Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина

До конца года НМГ ДОК планирует выпустить 100 фильмов

Алена Коломина, Екатерина Кульчицкая и Артем Крылов попадут под «Чары любви»

30 января

Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора «Москино»

Освободившееся кресло занял еще в декабре Игорь Михайлюк, до этого выполнявший обязанности первого заместителя генерального директора киносети