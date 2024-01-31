«Только безумец пойдет на это»: Генри Кавилл сражается с нацистами в трейлере фильма «Министерство неджентльменских дел»

Сюжет закручивается вокруг отпетых авантюристов и первоклассных специалистов, привыкших действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски.
фото: компания Вольга
Сценарий фильма основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Это невероятная, но правдивая история об организации спец группы, созданной во время Второй мировой войны премьер-министром Уинстоном Черчиллем и группой военных чиновников, одним из которых был Ян Флеминг. Компанию разношерстных бойцов собрали в основном из преступников и отправили на миссию против нацистов. Их дерзкий и совершенно «неджентльменский» подход изменил ход войны и заложил основу для британской службы SAS (специальная авиадесантная служба).
Съемки фильма проходили в Турции и Великобритании. Кинопоиск выступает цифровым дистрибьютором фильма в России и СНГ, как и предыдущего фильма Гая Ричи — «Переводчик».
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