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«Только безумец пойдет на это»: Генри Кавилл сражается с нацистами в трейлере фильма «Министерство неджентльменских дел»

31 января
2024 год

Новости кино >>
31 января 2024
В сети появился дублированный трейлер нового фильма режиссера Гая Ричи и продюсера Джерри Брукхаймера, снятого при участии Плюс Студии, «Министерство неджентльменских дел». Картину выпустит в российский прокат компания Вольга весной 2024 года.



У фильма впечатляющий актерский состав: Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Хиро Файнс Тиффин, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмоукн и Тиль Швайгер.

Сюжет закручивается вокруг отпетых авантюристов и первоклассных специалистов, привыкших действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски.

«Только безумец пойдет на это»: Генри Кавилл сражается с нацистами в трейлере фильма «Министерство неджентльменских дел»
фото: компания Вольга

Сценарий фильма основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Это невероятная, но правдивая история об организации спец группы, созданной во время Второй мировой войны премьер-министром Уинстоном Черчиллем и группой военных чиновников, одним из которых был Ян Флеминг. Компанию разношерстных бойцов собрали в основном из преступников и отправили на миссию против нацистов. Их дерзкий и совершенно «неджентльменский» подход изменил ход войны и заложил основу для британской службы SAS (специальная авиадесантная служба).

Съемки фильма проходили в Турции и Великобритании. Кинопоиск выступает цифровым дистрибьютором фильма в России и СНГ, как и предыдущего фильма Гая Ричи — «Переводчик».
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