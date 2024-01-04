Микки Мауса превратили в персонажа хорроров

Микки Маус, дебютировавший в «Пароходе Уилли», вышедшем в 1928-м, с 1 января 2024 года стал общественным достоянием, и это послужило поводом для поспешного обращения хоррормейкеров к популярному персонажу.
фото: кадр из мультфильма «Пароход Уилли»
Как сообщает THR, среди первых оказался слэшер Джеми Бейли «Мышеловка Микки» про мышонка-маньяка. По сюжету у Алекс 21-й день рождения, но она задержалась в развлекательном центре в последнюю смену. Друзья захотели сделать девушке сюрприз и поздравить ее на работе, но убийца в маске, одетый под Микки Мауса, решает поиграть с ними в свою собственную игру, итогом которой может стать смерть.
В фильме сыграли Софи Макинтош, Саймон Филлипс, Ник Бискупек, Джеймс Лорин, Мирей Ганье, Дамир Кович и другие актеры. Ленту планируют выпустить в прокат в ближайшем марте.
Согласно Variety, следующим к любимому персонажу детворы обратился создатель хоррор-пародии «Злодей» Стивен Ламорт. В его планах безымянный хоррор, основанный на «Пароходе Уилли». Зрителям обещают историю про мышь-садиста, которая будет мучить группу ничего не подозревающих пассажиров парома. Съемки намечены на весну.
По словам Ламорта, «"Пароход Уилли" приносил радость многим поколениям зрителей, но под этой жизнерадостной внешностью скрывается потенциал для чистого, безумного ужаса. Это проект, о котором я мечтал, и мне не терпится представить миру извращенный взгляд на этого любимого персонажа».
Однако Микки Маусом заинтересовались не только кинематографисты. В онлайн-сервисе Steam появилась страница кооперативного хоррора, получившего первоначальное название Infestation 88. Действие игры развернется в 1988-м. Команде из четырех геймеров предлагается взять на себя роли дезинсекторов, борющихся «со зловещими насекомыми, вызванными извращенными версиями классических персонажей и городских легенд». Среди источников заражения заявлен и Микки Маус.
По информации Kotaku, из-за этой игры студия Nightmare Forge Games угодила в скандал, поскольку разработчики якобы не знали, что значат две восьмерки для неонацистов. Они также заверили, что год они выбрали ради симметричности дизайна логотипа. При этом в хорроре игрокам предлагают уничтожать крыс газом. Тем не менее, создатели в спешном порядке изменили название на Infestation Origins.
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