«Медленные лошади» с Гэри Олдманом получат пятый сезон

Шпионский детектив Apple TV+ «Медленные лошади
» с Гэри Олдманом
продлен на пятый сезон, сообщает Variety
.
Адаптация цикла романов Мика Херрона, стартовавшая полтора года назад, стала хитом стриминговой платформы. На волне успеха сериала руководство Apple TV+ летом 2022-го заказало
производство третьего и четвертого сезонов.
Шоу повествует о группе агентов британской разведки MI6, которые совершили на службе серьезные ошибки, из-за чего были «сосланы» в наименее престижное подразделение. Руководит им Джексон Лэмб в исполнении Олдмана — талантливый и опытный шпион, карьера которого пострадала из-за вспыльчивого характера. В сериале также заняты Кристин Скотт Томас
, Джонатан Прайс
, Джек Лауден
, Софи Оконедо
, Саския Ривз
, Сэмюэл Уэст
, Эйми-Ффион Эдвардс
, Кадифф Кирван
и Розалинд Элизар.
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«Медленные лошади»: Шпион вышел вон
Основой для продолжения сериала послужит роман 2017 года «Призрачная улица». Все с подозрением отнеслись к новой гламурной подружке компьютерного специалиста Родди Хо (Кристофер Чан). После серии странных происшествий в городе Медленным лошадям предстоит выяснить, связаны ли все эти события между собой.
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