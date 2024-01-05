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«Медленные лошади» с Гэри Олдманом получат пятый сезон

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5 января 2024

Шпионский детектив Apple TV+ «Медленные лошади» с Гэри Олдманом продлен на пятый сезон, сообщает Variety.

«Медленные лошади» с Гэри Олдманом получат пятый сезон

Адаптация цикла романов Мика Херрона, стартовавшая полтора года назад, стала хитом стриминговой платформы. На волне успеха сериала руководство Apple TV+ летом 2022-го заказало производство третьего и четвертого сезонов.

Шоу повествует о группе агентов британской разведки MI6, которые совершили на службе серьезные ошибки, из-за чего были «сосланы» в наименее престижное подразделение. Руководит им Джексон Лэмб в исполнении Олдмана — талантливый и опытный шпион, карьера которого пострадала из-за вспыльчивого характера. В сериале также заняты Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Джек Лауден, Софи Оконедо, Саския Ривз, Сэмюэл Уэст, Эйми-Ффион Эдвардс, Кадифф Кирван и Розалинд Элизар.

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Основой для продолжения сериала послужит роман 2017 года «Призрачная улица». Все с подозрением отнеслись к новой гламурной подружке компьютерного специалиста Родди Хо (Кристофер Чан). После серии странных происшествий в городе Медленным лошадям предстоит выяснить, связаны ли все эти события между собой.
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