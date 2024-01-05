Джек Блэк окажется во вселенной «Майнкрафта»

Джек Блэк
составит компанию Джейсону Момоа
в экранизации видеоигры Minecraft, уверяет Deadline
.
Звезде перезапуска «Джуманджи
» досталась роль Стива. В приключенческой ленте от Warner Bros., Vertigo и Legendary также сыграют подружка Уэнздэй Эмма Майерс
, Дэниелла Брукс и Себастьян Юджин Хансен. За постановку возьмется режиссер Джаред Хесс
. Съемки в Новой Зеландии запланированы в скором будущем, премьера намечена на 4 апреля 2025 года.
«Майнкрафт» создала и выпустила в 2011-м шведская студия-разработчик Mojang Studios. За 11 лет было продано 238 миллионов копий. В игре геймер создает себе аватара, потом из трехмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров. В игровую вселенную впоследствии вошли Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends.
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О киноадаптации популярной песочницы начали говорить около десяти лет назад. На место режиссера претендовали Шон Леви
и Роб Макэлхенни
, среди сценаристов числились Джейсон Фукс и братья Аарон и Адам Ни, а главная роль долгое время была закреплена за Стивом Кареллом
.
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