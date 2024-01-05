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Джек Блэк окажется во вселенной «Майнкрафта»

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5 января 2024
Джек Блэк составит компанию Джейсону Момоа в экранизации видеоигры Minecraft, уверяет Deadline.

Джек Блэк окажется во вселенной «Майнкрафта»
фото: ign.com

Звезде перезапуска «Джуманджи» досталась роль Стива. В приключенческой ленте от Warner Bros., Vertigo и Legendary также сыграют подружка Уэнздэй Эмма Майерс, Дэниелла Брукс и Себастьян Юджин Хансен. За постановку возьмется режиссер Джаред Хесс. Съемки в Новой Зеландии запланированы в скором будущем, премьера намечена на 4 апреля 2025 года.

«Майнкрафт» создала и выпустила в 2011-м шведская студия-разработчик Mojang Studios. За 11 лет было продано 238 миллионов копий. В игре геймер создает себе аватара, потом из трехмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров. В игровую вселенную впоследствии вошли Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends.

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О киноадаптации популярной песочницы начали говорить около десяти лет назад. На место режиссера претендовали Шон Леви и Роб Макэлхенни, среди сценаристов числились Джейсон Фукс и братья Аарон и Адам Ни, а главная роль долгое время была закреплена за Стивом Кареллом.
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