Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Обязательная заметка про Миядзаки
: аниме «Мальчик и птица
» получило приз Альянса женщин-киножурналистов — некоммерческой организации, базирующейся в Нью-Йорке. «Семья шпиона — Код: Белый
» уже успела пошуметь в бокс-офисе и с 22 декабря заработала — ваку-ваку
! — $23,66 миллионов. Произведения Осаму Тэдзуки
продолжают вдохновлять творческих людей на новые свершения даже спустя почти 75 лет: мангу мэтра «Император джунглей
» переделают в мюзикл и будут крутить с апреля по ноябрь в театре Вараби, что в арт-деревне Акита из одноименной префектуры. После десятилетнего перерыва LiSA
возвращается в школу: вернее — к прямым обязанностям в аниме «Непутевый ученик в школе магии
» (кусочек опенинга Rising Hope
уже можно услышать в трейлере).
Создатель «Ао Аси
» и «Кухни Ферма
» Юго Кобаяси
празднует: его спокон
-манга достигла тиража в 20 миллионов копий, а гурманский сёнэн
уже приобрели 500 тысяч ценителей. 30 декабря скончался знаменитый художник-аниматор Сатоси Иватаки
: среди его работ — «Стальной алхимик
», «Полиция будущего
», «Юри на льду
», «Ванпанчмен
», «Семья шпиона
» и многие другие хиты. Недавно ученикам японских начальных школ задали простой вопрос «Кем вы восхищаетесь?» (в рамках стандартного исследования). Ответ убил: треть всех школьников назвали Ай Хосино
из «Звездного дитя
». Другим популярным выбором среди юных респондентов была Фрирен
, которая, как известно, провожает в последний путь.
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно, а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
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25 самых ярких аниме зимы
Юсукэ Мурата
, ответственный за чардиз «Ванпанчмена
» и «Айшилд 21
» опубликовал в Твиттере два коротких видео (смотрим ниже и вот тут
) к грядущему аниме «Зайюки
», основанному на классическом китайском романе XVI века «Путешествие на Запад
». Звук и музыкальное сопровождение в анимацию еще не включены. Впервые о работе над оригинальным проектом на собственной студии Village знаменитый мангака и иллюстратор сообщил
в марте прошлого года.
Невезучий юный каппа
Ша Сэн, который не очень-то силен в привычных для водяного занятиях, внезапно выигрывает путешествие за границу. Радость, однако, оказывается недолгой: взяв у незнакомого старика необычную жемчужину, в порту прибытия зеленый юноша оказывается в центре заварушки. Из сферической контрабанды вылупляется обезьяна, владеющая боевыми искусствами, мгновенно вступающая в противостояние с набежавшей полицией. От еще более крупных неприятностей бедолаг спасает преступная парочка: суровый лихач на минивэне и сексапильная снайперша, за чьи головы назначена огромная сумма денег.
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Мифические чешуйчатые существа в аниме и кино
На официальном сайте аниме «Ямато навсегда: Мятежник 3199
» появились трейлер и дата премьеры. Ремейк, вдохновленный фильмом
1980 года, который, в свою очередь, основан на легендарной космоопере «Космический линкор Ямато
» Лэйдзи Мацумото
(«Легенда о морском снеге
», «Королева тысячелетия
»), будет состоять из семи фильмов. Первый, «Темное вторжение
», выйдет в японских кинотеатрах 19 июля. В 30-секундном тизере можно увидеть Сусуму и Сашу Кодай. Действие аниме разворачивается через два года после уничтожения планет-близнецов Гамилас и Искандар.
Над проектом студии MOTHER
(«Больше чем пара, меньше чем любовники
») трудятся постановщик Наомити Ямато
(«Хельк
», «Триган: Ураган
»), режиссер и главный сценарист Харутоси Фукуи
(«Мобильный воин Гандам: Нарратив
»), чардиз Нобутэру Юки
(«Дети на холме
», «Достичь Терры
»), а также композиторы Акира Миягава
(«Космический линкор Ямато 2199: Звёздный ковчег
», «Звезда Кирби
») и Сю Канэмацу
(«Терраса кафе богинь
», «Королевство руин
»).
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Космическая гонка: феномен «Ковбоя Бибопа» — другого культового аниме
Веб-сайт Comic Natalie
, один из основных источников новостей о манге и аниме на японском языке, решил отметить 15 день рождения всеобщим голосованием среди читателей, чтобы определить самые популярные серии манги, которые завершились в период с 1 июля 2008 года по 30 июня 2023 года, независимо от даты начала. Ваншоты и истории с чрезмерно взрослой тематикой к участию не принимались.
В ТОП-5 вошли:
1. «Золотой Камуй
» (2014-2022).
2. «Моб Психо 100
» (2012-2017).
3. «Гинтама
» (2003-2019).
4. «Атака титанов
» (2009-2021).
5. «Стальной алхимик
» (2001-2010).
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Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года
Японская кабельная телесеть AT-X
, специализирующаяся на показе аниме, в преддверии 25-летнего юбилея также опубликовала результаты ежегодного рейтинга. Категории, по которым AT-X опрашивал зрителей, делятся на две группы: «Аниме года» и «Рейтинг аниме к 25-й годовщине AT-X».
ТОП-10 из первого списка выглядит так:
1. «Звездное дитя
».
2. «Провожающая в последний путь Фрирен
».
3. «Эльф Эдомаэ
».
4. «Мой братик теперь не братик!
».
5. «Монолог фармацевта
».
6. «Восхождение в тени!
».
7. «Фермерская жизнь в ином мире
».
8. «Реинкарнация безработного
».
9. «Ангел по соседству
».
10.«Кулинарные скитания в параллельном мире
».
Во втором списке лидируют:
1. «Дальше, чем космос
».
2. «Ария
».
3. «Звездное дитя
».
Для сравнения отечественный телеграм-канал об аниме «Покебол с предсказанием
» тоже составил мега-список 2023 года
, куда вошло 50 произведений, полюбившихся популяризаторам аниме, исследователям японской поп-культуры и киноманам. В первой пятерке:
1. «Мальчик и птица
»
2. «Долой безделье
»
3. «Провожающая в последний путь Фрирен
»
4. «Ину-О
»
5. «Плутон
»
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Обзор криминально-музыкальной драмы «Звездное дитя»
У полнометражного аниме с подзаголовком «Святое королевство
», продолжающего франшизу «Повелитель
», появился первый тизер (у нас — с русскими субтитрами). Премьера фильма от студии Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Паприка
») состоится в этом году.
В течение 12 лет виртуальный мир Иггдрасиль служил игровой площадкой и полем боя для повелителя скелетов Момонги и его гильдии монстров Айнз Ул Гоун. Однажды серверы отключают, а Момонга обнаруживает, что по-прежнему заперт в игре и не может воспользоваться игровыми командами или консолью. Тогда он решает остаться в этом новом мире и стать самым сильным злодеем. В арке «Святое королевство» уже поднаторевший в фэнтези-политике герой столкнется с коварным архи-дьяволом Демиургом в битве за владения людей.
К работе над фильмом возвращаются режиссер Наоюки Ито
, а также творческая группа и сэйю
предыдущих сезонов: в роли Момонга — Сатоси Хино
(Акито Такаги из «Бакумана
», Кёдзюро Рэнгоку
из «Истребителя демонов
»), влюбленную в него Альбедо озвучит Юми Хара
(Уэда из «Небесного отдела дизайна
», Анна
из «Саги о Винланде
»), а за Демиурга все так же будет говорить Масаюки Като
(Ёити Айкава из «Виви: Песнь флюоритового глаза
», Норицунэ Эна из «Обгона!
»).
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«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — еще одна история о перерождении в видеоигровом мире
Бонус
: проект снежного барельефа по «Золотому Камую
» для 74-го зимнем фестивале в Саппоро, который пройдет с 4 по 11 февраля (скульптуры прошлых лет — в галерее
).
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