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Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю

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Новости кино >>
6 января 2024
Обязательная заметка про Миядзаки: аниме «Мальчик и птица» получило приз Альянса женщин-киножурналистов — некоммерческой организации, базирующейся в Нью-Йорке. «Семья шпиона — Код: Белый» уже успела пошуметь в бокс-офисе и с 22 декабря заработала — ваку-ваку! — $23,66 миллионов. Произведения Осаму Тэдзуки продолжают вдохновлять творческих людей на новые свершения даже спустя почти 75 лет: мангу мэтра «Император джунглей» переделают в мюзикл и будут крутить с апреля по ноябрь в театре Вараби, что в арт-деревне Акита из одноименной префектуры. После десятилетнего перерыва LiSA возвращается в школу: вернее — к прямым обязанностям в аниме «Непутевый ученик в школе магии» (кусочек опенинга Rising Hope уже можно услышать в трейлере).


Создатель «Ао Аси» и «Кухни Ферма» Юго Кобаяси празднует: его спокон-манга достигла тиража в 20 миллионов копий, а гурманский сёнэн уже приобрели 500 тысяч ценителей. 30 декабря скончался знаменитый художник-аниматор Сатоси Иватаки: среди его работ — «Стальной алхимик», «Полиция будущего», «Юри на льду», «Ванпанчмен», «Семья шпиона» и многие другие хиты. Недавно ученикам японских начальных школ задали простой вопрос «Кем вы восхищаетесь?» (в рамках стандартного исследования). Ответ убил: треть всех школьников назвали Ай Хосино из «Звездного дитя». Другим популярным выбором среди юных респондентов была Фрирен, которая, как известно, провожает в последний путь.

Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно, а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

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Юсукэ Мурата, ответственный за чардиз «Ванпанчмена» и «Айшилд 21» опубликовал в Твиттере два коротких видео (смотрим ниже и вот тут) к грядущему аниме «Зайюки», основанному на классическом китайском романе XVI века «Путешествие на Запад». Звук и музыкальное сопровождение в анимацию еще не включены. Впервые о работе над оригинальным проектом на собственной студии Village знаменитый мангака и иллюстратор сообщил в марте прошлого года.


Невезучий юный каппа Ша Сэн, который не очень-то силен в привычных для водяного занятиях, внезапно выигрывает путешествие за границу. Радость, однако, оказывается недолгой: взяв у незнакомого старика необычную жемчужину, в порту прибытия зеленый юноша оказывается в центре заварушки. Из сферической контрабанды вылупляется обезьяна, владеющая боевыми искусствами, мгновенно вступающая в противостояние с набежавшей полицией. От еще более крупных неприятностей бедолаг спасает преступная парочка: суровый лихач на минивэне и сексапильная снайперша, за чьи головы назначена огромная сумма денег.

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На официальном сайте аниме «Ямато навсегда: Мятежник 3199» появились трейлер и дата премьеры. Ремейк, вдохновленный фильмом 1980 года, который, в свою очередь, основан на легендарной космоопере «Космический линкор Ямато» Лэйдзи МацумотоЛегенда о морском снеге», «Королева тысячелетия»), будет состоять из семи фильмов. Первый, «Темное вторжение», выйдет в японских кинотеатрах 19 июля. В 30-секундном тизере можно увидеть Сусуму и Сашу Кодай. Действие аниме разворачивается через два года после уничтожения планет-близнецов Гамилас и Искандар.


Над проектом студии MOTHERБольше чем пара, меньше чем любовники») трудятся постановщик Наомити ЯматоХельк», «Триган: Ураган»), режиссер и главный сценарист Харутоси ФукуиМобильный воин Гандам: Нарратив»), чардиз Нобутэру ЮкиДети на холме», «Достичь Терры»), а также композиторы Акира МиягаваКосмический линкор Ямато 2199: Звёздный ковчег», «Звезда Кирби») и Сю КанэмацуТерраса кафе богинь», «Королевство руин»).

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Веб-сайт Comic Natalie, один из основных источников новостей о манге и аниме на японском языке, решил отметить 15 день рождения всеобщим голосованием среди читателей, чтобы определить самые популярные серии манги, которые завершились в период с 1 июля 2008 года по 30 июня 2023 года, независимо от даты начала. Ваншоты и истории с чрезмерно взрослой тематикой к участию не принимались.

Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю

В ТОП-5 вошли:

1. «Золотой Камуй» (2014-2022).
2. «Моб Психо 100» (2012-2017).
3. «Гинтама» (2003-2019).
4. «Атака титанов» (2009-2021).
5. «Стальной алхимик» (2001-2010).

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Японская кабельная телесеть AT-X, специализирующаяся на показе аниме, в преддверии 25-летнего юбилея также опубликовала результаты ежегодного рейтинга. Категории, по которым AT-X опрашивал зрителей, делятся на две группы: «Аниме года» и «Рейтинг аниме к 25-й годовщине AT-X».

Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю

ТОП-10 из первого списка выглядит так:

1. «Звездное дитя».
2. «Провожающая в последний путь Фрирен».
3. «Эльф Эдомаэ».
4. «Мой братик теперь не братик!».
5. «Монолог фармацевта».
6. «Восхождение в тени!».
7. «Фермерская жизнь в ином мире».
8. «Реинкарнация безработного».
9. «Ангел по соседству».
10.«Кулинарные скитания в параллельном мире».

Во втором списке лидируют:

1. «Дальше, чем космос».
2. «Ария».
3. «Звездное дитя».

Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Для сравнения отечественный телеграм-канал об аниме «Покебол с предсказанием» тоже составил мега-список 2023 года, куда вошло 50 произведений, полюбившихся популяризаторам аниме, исследователям японской поп-культуры и киноманам. В первой пятерке:

1. «Мальчик и птица»
2. «Долой безделье»
3. «Провожающая в последний путь Фрирен»
4. «Ину-О»
5. «Плутон»

Читать Обзор криминально-музыкальной драмы «Звездное дитя»
У полнометражного аниме с подзаголовком «Святое королевство», продолжающего франшизу «Повелитель», появился первый тизер (у нас — с русскими субтитрами). Премьера фильма от студии MadhouseТетрадь смерти», «Паприка») состоится в этом году.


В течение 12 лет виртуальный мир Иггдрасиль служил игровой площадкой и полем боя для повелителя скелетов Момонги и его гильдии монстров Айнз Ул Гоун. Однажды серверы отключают, а Момонга обнаруживает, что по-прежнему заперт в игре и не может воспользоваться игровыми командами или консолью. Тогда он решает остаться в этом новом мире и стать самым сильным злодеем. В арке «Святое королевство» уже поднаторевший в фэнтези-политике герой столкнется с коварным архи-дьяволом Демиургом в битве за владения людей.

Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю

К работе над фильмом возвращаются режиссер Наоюки Ито, а также творческая группа и сэйю предыдущих сезонов: в роли Момонга — Сатоси Хино (Акито Такаги из «Бакумана», Кёдзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов»), влюбленную в него Альбедо озвучит Юми Хара (Уэда из «Небесного отдела дизайна», Анна из «Саги о Винланде»), а за Демиурга все так же будет говорить Масаюки Като (Ёити Айкава из «Виви: Песнь флюоритового глаза», Норицунэ Эна из «Обгона!»).

Читать «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — еще одна история о перерождении в видеоигровом мире
Бонус: проект снежного барельефа по «Золотому Камую» для 74-го зимнем фестивале в Саппоро, который пройдет с 4 по 11 февраля (скульптуры прошлых лет — в галерее).

Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю

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Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Дети любят Фрирен и Ай Хосино, а российские киноманы — Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
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