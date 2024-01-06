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Дженна Ортега может сыграть робота в новом фильме Тайки Вайтити

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6 января 2024
Звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега может сыграть главную роль в экранизации фантастического романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце». Постановкой займется Тайка Вайтити. О том, что с актрисой идут переговоры сообщил журналист Джефф Снейдер.

Дженна Ортега может сыграть робота в новом фильме Тайки Вайтити
фото: Film Updates

Известно, что к сценарию картины приложила руку Дави Уоллер, работавшая над сериалами «Отчаянные домохозяйки», «Безумцы» и «Миссис Америка».

Роман «Клара и Солнце» был опубликован в 2021 году и попал в список бестселлеров New York Times. Действие книги разворачивается в будущем, в котором некоторые дети генетически отредактированы для улучшения их умственных способностей. Поскольку обучение осуществляется исключительно дома с помощью экранных репетиторов, возможности для социализации детей ограничены, и родители, которые могут себе это позволить, часто покупают своим отпрыскам роботов-андроидов. Клара — как раз один из таких роботов.
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