Дженна Ортега может сыграть робота в новом фильме Тайки Вайтити

Звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега может сыграть главную роль в экранизации фантастического романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце». Постановкой займется Тайка Вайтити. О том, что с актрисой идут переговоры сообщил журналист Джефф Снейдер.
Роман «Клара и Солнце» был опубликован в 2021 году и попал в список бестселлеров New York Times. Действие книги разворачивается в будущем, в котором некоторые дети генетически отредактированы для улучшения их умственных способностей. Поскольку обучение осуществляется исключительно дома с помощью экранных репетиторов, возможности для социализации детей ограничены, и родители, которые могут себе это позволить, часто покупают своим отпрыскам роботов-андроидов. Клара — как раз один из таких роботов.
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