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А также злоключения каппы, возращение LiSA и новый «Повелитель»

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Речь идет об экранизации романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»

Дженна Ортега может сыграть робота в новом фильме Тайки Вайтити

В ночь с 4 на 5 января, 01:10, СТС

«Ирония судьбы в Голливуде»: Водочки нам принеси

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