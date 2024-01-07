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Николасу Кейджу исполнилось 60 лет

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7 января 2024

Сегодня, 7 января, исполнилось 60 лет американскому актеру, режиссеру и продюсеру Николасу Кейджу.

Николасу Кейджу исполнилось 60 лет
фото: AP Photo / Evan Agostini

Николас Кейдж (настоящее имя — Николас Ким Коппола) родился 7 января 1964 года в городе Лонг Бич, штате Калифорния. Все ближайшие родственники Кейджа тесно связаны с творчеством и шоу-бизнесом: мать Джой Фогельзанг была танцовщицей, а отец, писатель и педагог Огаст Коппола, родной брат режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

Первый большой успех пришел к Кейджу в 1983 году после фильма «Девушка из долины», в котором он сыграл рок-музыканта с выкрашенной в огненный цвет шевелюрой. Юношей заинтересовался его дядя, предложив роли в фильмах «Бойцовая рыбка», «Клуб Коттон», «Пегги Сью вышла замуж».

Как правило, персонажи Николаса Кейджа — странные люди, легко переступающие грань между патологией и нормой, трагедией и фарсом. Индивидуальность актера была блестяще обыграна в фильме «Дикие сердцем» Дэвида Линча. Кейдж вложил в эту роль столько самозабвенности и страсти, что сейчас уже трудно представить на этом месте другого исполнителя. Николас Кейдж благодаря Линчу стал мировой знаменитостью. Правда, понадобилось целых пять лет, чтобы его имя вновь оказалось у всех на слуху. Как и Линч, режиссер Майк Фиггис не сомневался, кто должен исполнить роль алкоголика в его фильме «Покидая Лас-Вегас». Мастерски изображая абстинентный синдром, Николас Кейдж при этом сумел показать своего героя человеком, заслуживающим снисхождения и сожаления. Этот фильм принес ему первый в жизни «0скар» и «Золотой глобус». Актер также имеет звезду на Аллее славы и множество номинаций на «Золотую малину». В режиссуре Кейдж дебютировал в 2002 году с фильмом «Жиголо».

Всего в послужном списке Кейджа более ста работ самых разных жанров: триллер «8 миллиметров», романтическая комедия «Семьянин», боевик «Оружейный барон», «Призрачный гонщик», основанный на персонаже комиксов Marvel, комедийный хоррор «Ренфилд» и многие другие картины. «Моя цель — попробовать все типы характеров, все стили кино: боевики, романтические комедии, артфильмы. Я причисляю себя ко всеядным исполнителям», — заявляет актер.

Личная жизнь Кейджа также сложна, как и его карьера. Он был женат на Патрисии Аркетт и Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса, с которой брак продлился всего 109 дней. В 2021 году Кейдж женился в пятый раз, его новой супругой стала японская художница Рико Шибата. У актера трое детей и четверо внуков.
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фильмы
Бойцовая рыбкаВосемь миллиметровДевушка из долиныДикие сердцемЖиголоКлуб КоттонОружейный баронПегги Сью вышла замужПокидая Лас-ВегасПризрачный гонщикРенфилдСемьянин

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