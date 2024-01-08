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«Оппенгеймер», «Бедные-несчастные» и «Анатомия падения»: Итоги «Золотого глобуса»

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Новости кино >>
8 января 2024
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал триумфатором 81-го «Золотого глобуса». Картина признана драмой года и получила награды за роли Киллиана Мерфи и Роберта Дауни-младшего, режиссуру и музыку. Список лауреатов опубликован на сайте премии Голливудской ассоциации иностранной прессы.

«Оппенгеймер», «Бедные-несчастные» и «Анатомия падения»: Итоги «Золотого глобуса»
фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»

У «Барби» Греты Гервиг премии за кассовое достижение и песню What Was I Made For в исполнении Билли Айлиш и Финнеаса О'Коннелла. В категории «Лучший фильм — комедия/мюзикл» победу одержала лента Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», а сыгравшую в ней Эмму Стоун назвали лучшей комедийной актрисой. Две награды получила и «Анатомия падения» Жюстин Трие — на ее счету звание лучшего иностранного фильма и премия за сценарий.

Среди актеров заветные статуэтки также получили Лили Глэдстоун за главную женскую роль в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе и снявшиеся в «Оставленных» Александра Пэйна Пол Джаматти и Да'Вин Джой Рендолф. Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» победил в анимационном конкурсе.

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В телевизионной секции награды достались «Наследникам», «Медведю» и «Грызне». У первых призы за драму года и роли Сары Снук, Кирэна Калкина и Мэттью Макфэдьена, а второго назвали лучшей комедией и наградили за образы, волощенные Айо Эдебири и Джереми Алленом Уайтом. «Грызня» стала мини-сериалом года и получила статуэтки за актерские работы Али Вонг и Стивена Яна. Элизабет Дебики удостоена «Золотого глобуса» за роль второго плана в «Короне», а Рики Джервейс, возглавляющий шоу «Рики Джервейс: Армагеддон», отмечен наградой как лучший стендап-комик.
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