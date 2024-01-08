«Оппенгеймер», «Бедные-несчастные» и «Анатомия падения»: Итоги «Золотого глобуса»

«Оппенгеймер
» Кристофера Нолана
стал триумфатором 81-го «Золотого глобуса». Картина признана драмой года и получила награды за роли Киллиана Мерфи
и Роберта Дауни-младшего
, режиссуру и музыку. Список лауреатов опубликован на сайте
премии Голливудской ассоциации иностранной прессы.
фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»
У «Барби
» Греты Гервиг
премии за кассовое достижение и песню What Was I Made For в исполнении Билли Айлиш
и Финнеаса О'Коннелла. В категории «Лучший фильм — комедия/мюзикл» победу одержала лента Йоргоса Лантимоса
«Бедные-несчастные
», а сыгравшую в ней Эмму Стоун
назвали лучшей комедийной актрисой. Две награды получила и «Анатомия падения
» Жюстин Трие
— на ее счету звание лучшего иностранного фильма и премия за сценарий.
Среди актеров заветные статуэтки также получили Лили Глэдстоун
за главную женскую роль в «Убийцах цветочной луны
» Мартина Скорсезе
и снявшиеся в «Оставленных
» Александра Пэйна Пол Джаматти
и Да'Вин Джой Рендолф
. Мультфильм Хаяо Миядзаки
«Мальчик и птица
» победил в анимационном конкурсе.
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Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России
В телевизионной секции награды достались «Наследникам
», «Медведю
» и «Грызне
». У первых призы за драму года и роли Сары Снук
, Кирэна Калкина
и Мэттью Макфэдьена
, а второго назвали лучшей комедией и наградили за образы, волощенные Айо Эдебири
и Джереми Алленом Уайтом
. «Грызня» стала мини-сериалом года и получила статуэтки за актерские работы Али Вонг
и Стивена Яна
. Элизабет Дебики
удостоена «Золотого глобуса» за роль второго плана в «Короне
», а Рики Джервейс
, возглавляющий шоу «Рики Джервейс: Армагеддон», отмечен наградой как лучший стендап-комик.
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