Джейкоб Элорди станет Монстром Франкенштейна вместо Эндрю Гарфилда

Звезда «Эйфории
» Джейкоб Элорди
заменит Эндрю Гарфилда
в киноверсии «Франкенштейна
» от Гильермо Дель Торо
, уверяет Deadline
.
Гарфилду пришлось отказаться от роли Монстра из-за своего расписания, изменившегося после забастовок.
Экранизацию классического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» украсят собой Оскар Айзек
в образе Виктора Франкенштейна, Миа Гот
, Кристоф Вальц
, Феликс Каммерер
, Ларс Миккельсен
, Дэвид Брэдли
и Кристофер Конвери
. Старт съемок намечен на февраль, а релиз на стриминговом сервисе Netflix следует ожидать начиная с 2025 года.
Читать
«Живи, монстр, живи!»: 53 киновоплощения Прометея Мэри Шелли
О планах Дель Торо снять новую версию «Франкенштейна» стало известно
еще летом 2013-го, тогда главная роль была закреплена за Бенедиктом Камбербэтчем
.
обсуждение >>