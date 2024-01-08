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Джейкоб Элорди станет Монстром Франкенштейна вместо Эндрю Гарфилда

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Новости кино >>
8 января 2024
Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди заменит Эндрю Гарфилда в киноверсии «Франкенштейна» от Гильермо Дель Торо, уверяет Deadline.


Гарфилду пришлось отказаться от роли Монстра из-за своего расписания, изменившегося после забастовок.

Экранизацию классического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» украсят собой Оскар Айзек в образе Виктора Франкенштейна, Миа Гот, Кристоф Вальц, Феликс Каммерер, Ларс Миккельсен, Дэвид Брэдли и Кристофер Конвери. Старт съемок намечен на февраль, а релиз на стриминговом сервисе Netflix следует ожидать начиная с 2025 года.

Читать «Живи, монстр, живи!»: 53 киновоплощения Прометея Мэри Шелли

О планах Дель Торо снять новую версию «Франкенштейна» стало известно еще летом 2013-го, тогда главная роль была закреплена за Бенедиктом Камбербэтчем.
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