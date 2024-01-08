Джейкоб Элорди станет Монстром Франкенштейна вместо Эндрю Гарфилда

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«Медленные лошади» с Гэри Олдманом получат пятый сезон

Актер о работе в новом сериале Ильи Куликова

Артем Сучков: «После съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее!»

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Ирина Горбачёва рассказала о втором разводе и потере друзей после начала спецоперации

Актриса сделала выбор в пользу России и многим это не понравилось