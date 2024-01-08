Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн и Паркер Поузи сыграют в третьем сезоне «Белого лотоса»

Объявлен актерский состав третьего сезона сериала HBO «Белый лотос
», премьеру которого следует ожидать не раньше 2025 года. Об этом сообщает Variety
.
В продолжении шоу сыграют Джейсон Айзекс
, Мишель Монахэн
, Паркер Поузи
, Лесли Бибб
и Дом Хетракул
. Наташа Ротвелл
вернется к роли Белинды. Режиссером и сценаристом вновь выступит создатель сериала Майк Уайт
. Съемки пройдут в феврале на острове Самуи и в Бангкоке.
Социальная сатира стартовала в 2021 году. Действие разворачивается на эксклюзивном гавайском курорте, на котором проходит отдых различных гостей отеля в течение недели, когда они расслабляются и восстанавливают силы в раю. Но с каждым днем нечто мрачное пробуждается в этих идеальных путешественниках, веселых сотрудниках отеля и самом идиллическом месте.
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