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Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн и Паркер Поузи сыграют в третьем сезоне «Белого лотоса»

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8 января 2024
Объявлен актерский состав третьего сезона сериала HBO «Белый лотос», премьеру которого следует ожидать не раньше 2025 года. Об этом сообщает Variety.

Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн и Паркер Поузи сыграют в третьем сезоне «Белого лотоса»
фото: deadline.com

В продолжении шоу сыграют Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи, Лесли Бибб и Дом Хетракул. Наташа Ротвелл вернется к роли Белинды. Режиссером и сценаристом вновь выступит создатель сериала Майк Уайт. Съемки пройдут в феврале на острове Самуи и в Бангкоке.

Социальная сатира стартовала в 2021 году. Действие разворачивается на эксклюзивном гавайском курорте, на котором проходит отдых различных гостей отеля в течение недели, когда они расслабляются и восстанавливают силы в раю. Но с каждым днем нечто мрачное пробуждается в этих идеальных путешественниках, веселых сотрудниках отеля и самом идиллическом месте.
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