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Джерард Батлер вернется к роли отца Иккинга в ремейке мультфильма «Как приручить дракона»

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8 января 2024
Джерард Батлер, озвучивший викинга Стоика в анимационной трилогии «Как приручить дракона», вернется к роли отца Иккинга. Согласно Deadline, актер согласился сыграть в игровом ремейке мультфильма.

Джерард Батлер вернется к роли отца Иккинга в ремейке мультфильма «Как приручить дракона»
фото: ew.com

Мейсон Тэмс и Нико Паркер предстанут в грядущем фильме студии Universal в образах Иккинга и Астрид, которым в оригинале свои голоса подарили Джэй Барушель и Америка Феррера. Режиссером и сценаристом заявлен создатель второй и третьей частей анимационной трилогии Дин ДеБлуа. Премьера назначена на 13 июня 2025 года.

В эпицентре событий серии «Как приручить дракона», основанной на книгах Крессиды Коуэлл, оказывается щуплый молодой викинг, подружившийся с драконом Беззубиком. На счету трилогии, стартовавшей в 2010-м и завершившейся в 2019-м, 1,5 млрд долларов в мировом прокате.
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