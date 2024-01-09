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За пригоршню иен: режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию

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Новости кино >>
9 января 2024
Режиссер «Человека-бензопилы» Рю Накаяма объявил о создании анимационной компании Andraft. Дебютным творением новорожденной кузницы креатива стал минутный ролик для предстоящей коллаборации виртуальной кибер-платформы VSPO! (Virtual eSports Project) и компании Bushiroad, известной по карточной франшизе Cardfight!!! Vanguard.


Режиссером и раскадровщиком тизера выступил сам Накаяма, которому помогали аниматоры Кэндзи СэгаваЗвездное дитя»), Фумика ИтоАтака титанов») и другие. Слухи о том, что постановщик собирается покинуть студию MAPPAТанцуй свой танец, танцор», «Адский рай») распространились после загадочного твита Накаямы в ноябре 2023-го: «Наша миссия на этот год — создать лучшую рабочую среду, свободную от злоупотребления властью, преследований и ненужного стресса, стабильную как в вопросе оплаты труда, так и рабочих часов».

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Накаяма поделился видением проекта: «Andraft — место, где аниматоры могут проявить креативность. Наша цель — создать более совершенную структуру производства анимации, открыть новые возможности и предоставить мировой аудитории высококачественные работы в различных жанрах. Мы очень ценим вашу поддержку!». Режиссер обещает «решать задачи, не будучи связанным лишь существующими концепциями, и сохранять этот импульс как можно дольше». Также известно, что студия продолжает набор сотрудников. Примерная зарплата для опытных специалистов составит от 350 000 иен в месяц (~220 тысяч рублей), включая 20 часов фиксированной сверхурочной работы.

За пригоршню иен: режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию

Помимо истории о Дэндзи, Рю Накаяма принимал участие в создании «Магической битвы», «Черного клевера» и «Восхождения героя щита», а как аниматор работал над «Убей или умри», «Ванпанчменом», «Баракамоном» и «Пресвятыми отроками».

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За пригоршню иен: режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию фотографии
За пригоршню иен: режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию фотографии
За пригоршню иен: режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию фотографии
За пригоршню иен: режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию фотографии
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