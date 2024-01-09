За пригоршню иен: режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию

Режиссер «Человека-бензопилы
» Рю Накаяма
объявил о создании анимационной компании Andraft
. Дебютным творением новорожденной кузницы креатива стал минутный ролик для предстоящей коллаборации виртуальной кибер-платформы VSPO!
(Virtual eSports Project) и компании Bushiroad
, известной по карточной франшизе Cardfight!!! Vanguard
.
Режиссером и раскадровщиком тизера выступил сам Накаяма, которому помогали аниматоры Кэндзи Сэгава
(«Звездное дитя
»), Фумика Ито
(«Атака титанов
») и другие. Слухи о том, что постановщик собирается покинуть студию MAPPA
(«Танцуй свой танец, танцор
», «Адский рай
») распространились после загадочного твита
Накаямы в ноябре 2023-го: «Наша миссия на этот год — создать лучшую рабочую среду, свободную от злоупотребления властью, преследований и ненужного стресса, стабильную как в вопросе оплаты труда, так и рабочих часов
».
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Накаяма поделился видением проекта: «Andraft — место, где аниматоры могут проявить креативность. Наша цель — создать более совершенную структуру производства анимации, открыть новые возможности и предоставить мировой аудитории высококачественные работы в различных жанрах. Мы очень ценим вашу поддержку!
». Режиссер обещает «решать задачи, не будучи связанным лишь существующими концепциями, и сохранять этот импульс как можно дольше
». Также известно, что студия продолжает набор сотрудников. Примерная зарплата для опытных специалистов составит от 350 000 иен в месяц (~220 тысяч рублей), включая 20 часов фиксированной сверхурочной работы.
Помимо истории о Дэндзи
, Рю Накаяма принимал участие в создании «Магической битвы
», «Черного клевера
» и «Восхождения героя щита
», а как аниматор работал над «Убей или умри
», «Ванпанчменом
», «Баракамоном
» и «Пресвятыми отроками
».
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