За пригоршню иен: режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию

что почитать?

Король мемов и один из самых ярких и неоднозначных актеров современности отмечает юбилей

Речь идет об экранизации романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»

Дженна Ортега может сыграть робота в новом фильме Тайки Вайтити

«Гадкий Я - 2»: Про миньонов и детей

Неполадки с судном возникли сразу после взлёта

Кристиан Оливер погиб вместе с двумя дочерьми в авиакатастрофе

«Сохранить как…»-2023: необычные фильмы, которые вы наверняка пропустили (а зря)

Интервью

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни