«Холоп 2» стал самым успешным фильмом в новогодние праздники

Лидером новогоднего проката стала комедия Клима Шипенко «Холоп 2», собравшая в праздники 2,6 млрд рублей (45,5% совокупных кассовых сборов за период). Картину посмотрели 6,5 млн зрителей, уточняется на сайте ЕАИС.
В период с 1 по 8 января 2024 года на сеансы фильмов было продано 14,8 млн билетов. Показы отечественных фильмов посетили 14,2 млн человек, обеспечив 96% посещаемости в период новогодних каникул. Объем кинопроката в денежном выражении, составившем за первые восемь дней 2024 года 5,8 млрд рублей, превзошел совокупные кассовые сборы новогодних периодов прошлых лет, превысив максимальные показатели новогодних праздников 2023 года, когда рынок кинопроката заработал 4,5 млрд рублей. По сравнению с новогодними праздниками 2023 года кассовые сборы выросли на 29,6%, а количество проданных билетов возросло на 10,5%.
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