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«Холоп 2» стал самым успешным фильмом в новогодние праздники

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9 января 2024
Лидером новогоднего проката стала комедия Клима Шипенко «Холоп 2», собравшая в праздники 2,6 млрд рублей (45,5% совокупных кассовых сборов за период). Картину посмотрели 6,5 млн зрителей, уточняется на сайте ЕАИС.

«Холоп 2» стал самым успешным фильмом в новогодние праздники
фото: PR-служба ВГТРК

Вторую строчку рейтинга крупнейших фильмов «новогодней битвы» занял фильм-сказка режиссера Алексея Нужного «Бременские музыканты». В праздничный период кассовые сборы ленты составили 1,96 млрд рублей, на сеансы было продано 5,1 млн билетов. Замыкает тройку лидеров вышедший в прокат в конце декабря 2023 года анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли». К концу новогоднего периода на счету картины было 766 млн рублей. В новогодние дни мультфильм посмотрели 1,8 млн зрителей, кассовые сборы составили 614 млн рублей. Далее в топ-10 расположились картины «Манюня: новогодние приключения» (78,9 млн рублей), «Великолепная пятерка» (67,1 млн), «Феррари» (93,2 млн), «Мальчик и птица» (80,7 млн), «Теща» (55,9 млн), «Астрал. Новые души» (41,3 млн), «Елки 10» (39,4 млн).

В период с 1 по 8 января 2024 года на сеансы фильмов было продано 14,8 млн билетов. Показы отечественных фильмов посетили 14,2 млн человек, обеспечив 96% посещаемости в период новогодних каникул. Объем кинопроката в денежном выражении, составившем за первые восемь дней 2024 года 5,8 млрд рублей, превзошел совокупные кассовые сборы новогодних периодов прошлых лет, превысив максимальные показатели новогодних праздников 2023 года, когда рынок кинопроката заработал 4,5 млрд рублей. По сравнению с новогодними праздниками 2023 года кассовые сборы выросли на 29,6%, а количество проданных билетов возросло на 10,5%.
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