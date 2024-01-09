Денис Никифоров и пес Бим займутся новыми расследованиями 12 января

В пятницу, 12 января, в эфире НТВ состоится премьера третьего сезона остросюжетного детектива «Бим». Главные роли в сериале традиционно исполнили Денис Никифоров и ландсир Форвард, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В продолжении сериала отделение в полном составе переезжает в другой город: сотрудников полиции перераспределяют в наполненный туристами Новороссийск. Капитан Климов (Никифоров) и его напарник пес Бим осваиваются на новом месте и даже привыкают к домашнему питанию благодаря соседке Кате (Надя Славецкая). Она же надеется, что Макар начнет воспринимать ее не только как друга. Леха (Андрей Багиров) страдает из-за разлуки с Ингой (Наталия Печерская), и каждые выходные они ездят друг к другу. В новом сезоне влюбится даже Бим. Но преступники не дремлют, а это значит, что дружная команда снова будет спасать попавших в беду красавиц и ловить головорезов.
«В третьем сезоне "Бима" зрителей ждет множество сюрпризов. Во-первых, наши герои всем составом переезжают в Новороссийск. Для них большой город означает большие возможности. Во-вторых, мы расскажем не только про расследования, но и про личную жизнь персонажей. В-третьих, вокруг Новороссийска простираются живописные виды, поэтому будут увлекательные серии в горах, истории, связанные с морем, например, сцены морской погони и погружения под воду. Также зрителей ждут серии со скачками на красивых лошадях и убийство в замке, но с помощью Бима и проницательности Макара добро обязательно победит зло», — говорит режиссер Павел Дроздов.
Исполнитель роли Бима Фунтик – он же Форвард – очень любит сниматься в кино: пес с года в профессии, а сейчас ему уже пять лет. Почти все время собака проводит на съемочных площадках и очень тоскует, когда не снимается.
«По сценарию в этом сезоне нам встречается много других собак, что усложняет задачу Фунта. Когда он в кадре один или с людьми, всё гораздо проще, а здесь – собаки разные и характеры тоже. В плане же актёрских задач он большой молодец – ничего не забыл, хотя мы и между сезонами надолго не прощаемся. Мне кажется, зрители полюбили Климова за честность, ведь люди всегда ценят это качество. Фунт же в целом юлить не может, хотя эти грустные глазки выпрашивают всё, что только можно. Это он умеет. А Макар же, как мы говорим, немного старовер, таких персонажей уже нет, не снимают больше», — рассказывает Денис Никифоров.
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