Денис Никифоров и пес Бим займутся новыми расследованиями 12 января

что почитать?

Саша Бортич оправдалась за отсутствие у неё актёрского образования

Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами

Александра Лупашко: «90-е в нашем фильме не время бандитизма, а территория детства»

Интервью

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни