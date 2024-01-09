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Стартовали съемки финального сезона «Очень странных дел»

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Новости кино >>
9 января 2024
Стартовали съемки пятого и заключительного сезона «Очень странных дел». Netflix опубликовал в социальных сетях фотографию основного каста, куда входят Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Сэди Синк, Ноа Шнапп, Финн Вулфард, Гатен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталья Дайер, Джо Кири, Майя Хоук и Чарли Хитон.

Стартовали съемки финального сезона «Очень странных дел»
фото: Netflix

Весной производство финального сезона братьям Мэтту и Россу Дафферам пришлось отложить из-за забастовок сценаристов и актеров. Ожидается, что премьера сериала состоится в конце 2024 или в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что режиссером двух эпизодов может стать постановщик «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дэрабонт, который не снимал фильмы или сериалы уже более десяти лет.
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