Стартовали съемки финального сезона «Очень странных дел»

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Саша Бортич оправдалась за отсутствие у неё актёрского образования

Актер о работе в новом сериале Ильи Куликова

Артем Сучков: «После съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее!»

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Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни