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Самый трогательный аниме-ромком «Опасность в моем сердце» скоро отправится в кинотеатры

1 октября
2024 год

Новости кино >>
1 октября 2024
В токийском кинотеатре 29 сентября анонсировали полнометражное аниме по манге Норио Сакураи «Опасность в моем сердце». Произошло это в рамках встречи с фанатами и ретроспективного показа истории подростковой любви Анны и Кётаро. Фильм-компиляция будет сделан по знакомой схеме: его соберут из двух вышедших сезонов (вероятно, с улучшенным изображением и звуком), а также добавят ряд новых сцен, в том числе — посвященных событиям после заключительного (пока) эпизода. Дата премьеры не определена, но есть трейлер и праздничный арт от мангаки.


Угрюмый Кётаро Итикава — самый обычный ученик, который не пользуется особой популярностью. На досуге парнишка читает специфическую литературу о маньяках, увлекается тру-краймом и не может избавится от навязчивого желания убить самым жестоким способом первую красавицу школы Анну Ямаду. Однако, познакомившись ближе, юноша узнает её как добрую, трогательную и очень уязвимую девушку, а его обсессия сменяется желанием другого рода.

Читать «Опасность в моем сердце» — почему второй сезон лучше первого
Одним из самых успешных ромкомов последних лет занимается студия Shin-Ei AnimationКот-призрак Андзу», «Сведенные кукушкой») под руководством Хироаки АкагиОзорная Такаги», «Чистый звук»). Анну и Кётаро озвучили Хина Ёмия (Минами Котобуки из «Звездного дитя», Куми из «Гигантского зверя Арса») и Сюн Хориэ (Миги из «Миги и Дали», Кадзуя Киносита из «Девушки на час»).

Самый трогательный аниме-ромком «Опасность в моем сердце» скоро отправится в кинотеатры

Манга начала выходить на страницах еженедельника Shonen Champion (издательство Akita Shoten) в марте 2018 года, через месяц её перенесли на сайт Champion Cross, а затем — на Manga Cross (создан в результате слияния Champion Tap! и Champion Cross). На данный момент издано десять танкобонов.

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№ 1
ДаринаКароль   1.10.2024 - 10:11
Романтик-убийца, ну и сюжетик... читать далее>>
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Самый трогательный аниме-ромком «Опасность в моем сердце» скоро отправится в кинотеатры фотографии
Самый трогательный аниме-ромком «Опасность в моем сердце» скоро отправится в кинотеатры фотографии
Самый трогательный аниме-ромком «Опасность в моем сердце» скоро отправится в кинотеатры фотографии
Самый трогательный аниме-ромком «Опасность в моем сердце» скоро отправится в кинотеатры фотографии
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