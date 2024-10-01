Самый трогательный аниме-ромком «Опасность в моем сердце» скоро отправится в кинотеатры

В токийском кинотеатре 29 сентября анонсировали полнометражное аниме по манге Норио Сакураи
«Опасность в моем сердце
». Произошло это в рамках встречи с фанатами и ретроспективного показа истории подростковой любви Анны
и Кётаро
. Фильм-компиляция будет сделан по знакомой схеме: его соберут из двух вышедших сезонов (вероятно, с улучшенным изображением и звуком), а также добавят ряд новых сцен, в том числе — посвященных событиям после заключительного (пока) эпизода. Дата премьеры не определена, но есть трейлер и праздничный арт
от мангаки.
Угрюмый Кётаро Итикава — самый обычный ученик, который не пользуется особой популярностью. На досуге парнишка читает специфическую литературу о маньяках, увлекается тру-краймом и не может избавится от навязчивого желания убить самым жестоким способом первую красавицу школы Анну Ямаду. Однако, познакомившись ближе, юноша узнает её как добрую, трогательную и очень уязвимую девушку, а его обсессия сменяется желанием другого рода.
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«Опасность в моем сердце» — почему второй сезон лучше первого
Одним из самых успешных ромкомов последних лет занимается студия Shin-Ei Animation
(«Кот-призрак Андзу
», «Сведенные кукушкой
») под руководством Хироаки Акаги
(«Озорная Такаги
», «Чистый звук
»). Анну и Кётаро озвучили Хина Ёмия
(Минами Котобуки
из «Звездного дитя
», Куми
из «Гигантского зверя Арса
») и Сюн Хориэ
(Миги из «Миги и Дали
», Кадзуя Киносита
из «Девушки на час
»).
Манга начала выходить на страницах еженедельника Shonen Champion
(издательство Akita Shoten
) в марте 2018 года, через месяц её перенесли на сайт Champion Cross
, а затем — на Manga Cross
(создан в результате слияния Champion Tap! и Champion Cross). На данный момент издано десять танкобонов.
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