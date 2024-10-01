Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки»

что почитать?

«Анора» с Марком Эйдельштейном, байопик группы «Руки вверх!», «Огниво» и еще 12 фильмов октября

История кино

Черно-белый синьор, которого любила жизнь и преследовали мифы: к 100-летию Марчелло Мастроянни

Он разрушил все возможные стереотипы о ремесле и амплуа любовников с интеллектуалами