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Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки»

1 октября
2024 год

Новости кино >>
1 октября 2024

ТНТ и Comedy Club Production завершили съемки четвертого сезона «Жуков», проекта про трех парней-айтишников, которые попали в глухую деревню Жуки на альтернативную службу, но прикипели к этому месту и его колоритным жителям. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки»
фото: пресс-служба ТНТ

Съемки проходили в уже знаменитой кинолокации – деревне Нижние Подгоричи Калужской области. К своим ролям вернулись Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Марьяна Спивак, Владимир Епифанцев, Виктор Бычков, Игорь Верник, Анатолий Журавлев и другие актеры. Сценарий писали Максим Пешков, Сергей Нотариус и Артем Клинков. Также Максим Пешков снова выступил в качестве режиссера-постановщика проекта.

«Нижние Подгоричи нас затянули, как Жуки затянули персонажей. У этой чудо-деревни есть свойство забирать всех, кто сюда попадает. Этот сезон – очень лиричный, в чем-то драматичный – герои стали более глубокими, и наши актеры, читая сценарий, с этим согласились. Новый сезон "Жуков" - первый, в котором есть временной люфт: герои возвращаются не в то же самое лето, проходит полтора года, поэтому у некоторых персонажей произошли очень сильные изменения в плане судьбы, вы увидите даже историю перевоспитания. Но в основном мы продолжаем говорить про самые важные для нас ценности – дружбы, семьи, взаимовыручки», — рассказывает Максим Пешков.

По сюжету на празднование дембеля Никиты, Дэна и Артемия после окончания альтернативной службы заявляется новый губернатор области Валентин Михайлович Юдин — он хочет снять сюжет о талантливых разработчиках приложения, которые прославили регион. Во время застолья губернатору приходит идея снести Жуки, а на их месте построить современный научный кластер. Так у участкового Маслова и компани друзей появляется новый враг и главная задача – спасти деревню.
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№ 3
Андрей (Омск)   1.10.2024 - 15:08
... Есть куда рости. При чем сериал почти не возможно испортить. Уверен, 4 сезон не будет хуже. читать далее>>
№ 2
Весне дорогу!   1.10.2024 - 14:42
Зачем? читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   1.10.2024 - 13:40
Что еще можно придумать в 4 сезоне? Вроде бы 3 подошел к логическому завершению. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки» фотографии
Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки» фотографии
Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки» фотографии
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