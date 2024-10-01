Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки»

ТНТ и Comedy Club Production завершили съемки четвертого сезона «Жуков», проекта про трех парней-айтишников, которые попали в глухую деревню Жуки на альтернативную службу, но прикипели к этому месту и его колоритным жителям. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«Нижние Подгоричи нас затянули, как Жуки затянули персонажей. У этой чудо-деревни есть свойство забирать всех, кто сюда попадает. Этот сезон – очень лиричный, в чем-то драматичный – герои стали более глубокими, и наши актеры, читая сценарий, с этим согласились. Новый сезон "Жуков" - первый, в котором есть временной люфт: герои возвращаются не в то же самое лето, проходит полтора года, поэтому у некоторых персонажей произошли очень сильные изменения в плане судьбы, вы увидите даже историю перевоспитания. Но в основном мы продолжаем говорить про самые важные для нас ценности – дружбы, семьи, взаимовыручки», — рассказывает Максим Пешков.
По сюжету на празднование дембеля Никиты, Дэна и Артемия после окончания альтернативной службы заявляется новый губернатор области Валентин Михайлович Юдин — он хочет снять сюжет о талантливых разработчиках приложения, которые прославили регион. Во время застолья губернатору приходит идея снести Жуки, а на их месте построить современный научный кластер. Так у участкового Маслова и компани друзей появляется новый враг и главная задача – спасти деревню.
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