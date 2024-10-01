Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен 14 октября

Премьера первобытной комедии «жЫЫЫзнь» от кинокомпании 1-2-3 Production состоится 14 октября на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER. Главные роли в сериале исполнили Михаил Галустян и Светлана Ходченкова, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
«В этом сериале я не такой комик, каким всегда меня привык видеть зритель на ТВ. До этого я все время играл очень эстрадно, а в этом сериале арку героя я должен был пронести от первой до последней серии. Как мне кажется, у меня это получилось, но это пусть уже оценят зрители», — говорит Михаил Галустян.
По сюжету первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жЫЫЫзнь. Вождь (Михаил Галустян), которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен. К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой (Светлана Ходченкова) живет более развитое племя «Придурков», куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жилье и красивую женщину. Пораженные такими перспективами жители пасмурного берега стали стремиться в племя «Придурков», но ждет ли их там по-настоящему лучшая жизнь или это просто красивая картинка?
«"жЫЫЫзнь" – это всего лишь отличный, смешной, трогательный сериал, а в центре сюжета – на первый взгляд бессмысленная, но безумно увлекательная обыденность одного первобытного племени, и их слегка наивного, инфантильного Вождя, который не взирая на окружающий беспросветный кошмар, изо дня в день стремится сделать жизнь своих людей чуточку ярче и веселее. В сериале "жЫЫЫзнь" удивительно гармонично сочетается – остроумие, глупость, любовь, абсурдность, и трогательность. И как всегда, это история о хороших, добрых людях, пребывающих в поисках любви, понимания и счастья...», — отмечает Эмиль Никогосян.
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