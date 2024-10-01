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Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен 14 октября

1 октября
2024 год

Новости кино >>
1 октября 2024
Премьера первобытной комедии «жЫЫЫзнь» от кинокомпании 1-2-3 Production состоится 14 октября на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER. Главные роли в сериале исполнили Михаил Галустян и Светлана Ходченкова, уточняет пресс-служба телеканала.

Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен 14 октября
фото: пресс-служба ТНТ

«В этом сериале я не такой комик, каким всегда меня привык видеть зритель на ТВ. До этого я все время играл очень эстрадно, а в этом сериале арку героя я должен был пронести от первой до последней серии. Как мне кажется, у меня это получилось, но это пусть уже оценят зрители», — говорит Михаил Галустян.

По сюжету первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жЫЫЫзнь. Вождь (Михаил Галустян), которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен. К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой (Светлана Ходченкова) живет более развитое племя «Придурков», куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жилье и красивую женщину. Пораженные такими перспективами жители пасмурного берега стали стремиться в племя «Придурков», но ждет ли их там по-настоящему лучшая жизнь или это просто красивая картинка?

Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен 14 октября
фото: пресс-служба ТНТ

Режиссерами проекта выступили Эмиль Никогосян и Александр Бойков, которые ранее работали над другим проектом ТНТ «Друг на час».

«"жЫЫЫзнь" – это всего лишь отличный, смешной, трогательный сериал, а в центре сюжета – на первый взгляд бессмысленная, но безумно увлекательная обыденность одного первобытного племени, и их слегка наивного, инфантильного Вождя, который не взирая на окружающий беспросветный кошмар, изо дня в день стремится сделать жизнь своих людей чуточку ярче и веселее. В сериале "жЫЫЫзнь" удивительно гармонично сочетается – остроумие, глупость, любовь, абсурдность, и трогательность. И как всегда, это история о хороших, добрых людях, пребывающих в поисках любви, понимания и счастья...», — отмечает Эмиль Никогосян.

В сериале также играют Борис Дергачев, Михаил Кремер, Петр Скворцов, Андрей Федорцов и другие.
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обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   1.10.2024 - 15:05
Прикольно и как бы настороженно отношусь к сериалу. Глазами привлекательно и только. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   1.10.2024 - 13:42
да такие аборигены и в нашей Жыыызни есть, и кино снимать не надо аха) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
Друг на часЖыыызнь

фотографии >>
Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен 14 октября фотографии
Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен 14 октября фотографии
Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен 14 октября фотографии
Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен 14 октября фотографии
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