Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен 14 октября

что почитать?

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова

Марго Робби и Джейкоб Элорди получили главные роли в экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте

Надежда Михалкова сняла «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Денисом Косиковым

Лайфстайл

Сергей Гармаш рассказал, как сыграл с Михаилом Ефремовым в колонии отрывок из спектакля

Родной брат актёра тоже отсидел за ДТП с летальным исходоим