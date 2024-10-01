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«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев»

1 октября
2024 год

Новости кино >>
1 октября 2024
В сети появился тизер-трейлер и постер новой приключенческой комедии «Братья», главные роли в которой исполняют комик Денис Дорохов и король российской эстрады Филипп Киркоров. Выход фильма в широкий кинотеатральный прокат запланирован на 19 декабря 2024 года. Дистрибьютором картины выступит «Централ Партнершип».



«Каждый из нас стал частью этого невероятного путешествия, которое не оставит зрителей равнодушными. Скоро вы все узнаете, но только представьте — по одному неожиданному стечению обстоятельств я окажусь в джунглях с самим королем эстрады, и тут-то и начнутся по-настоящему "голодные игры"», — делится Денис Дорохов.

По сюжету Славик (Денис Дорохов) – сочинский бездельник и дамский угодник. Он живет в моменте и совершенно не задумывается о завтрашнем дне. В один день судьба нарушает его идиллию: мужчина узнает о страшном диагнозе. Его единственной надеждой на выздоровление становится нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик пытается всеми путями добиться личной встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками – лишь часть испытаний, которые встретятся на пути героев.

Филипп Киркоров, сыгравший самого себя, признался, что даже и представить не мог, что его ожидают настолько безумные испытания: «Полевые условия мне, как королю, дались нелегко, но я достойно прошел этот путь: и по скалам карабкался, и прыгал в ледяную воду, и в болоте тонул. После таких съемок уже ничего в этой жизни не страшно».

«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев»
фото: Централ Партнершип

Фоном для приключений героев стали труднодоступные и живописные места Краснодарского края. «Мне всегда интересно делать то, за что еще никто не брался. Как только я прочитал сценарий, то понял, что это именно тот проект. В этот раз у нас классная команда, с которой прошли огонь и воду. Мы проводим на площадке все время: это одновременно наш дом и съемочная локация. Я очень рад такому опыту», — признается режиссер картины Марк Горобец.

Также в тизер-трейлере зрители смогут увидеть актрису Карину Андоленко, сыгравшую пиар-агента Филиппа Киркорова. Артистка рассказала, что была рада пополнить фильмографию ролью в непривычном для себя комедийном жанре, а также поделилась впечатлениями о своей экранной профессии: «Мне было крайне интересно попробовать себя в новом амплуа, однако в реальной жизни я вряд ли бы справилась с такой работой. Я, как абсолютно творческий человек, полностью полагаюсь на своих агентов, которые поминутно составляют мое расписание. Всегда с большим уважением отношусь к специалистам этой области и вообще считаю, что на них многое держится».

Кроме того, в фильме появятся Татьяна Догилева, Алена Савастова, Михаил Богдасаров, Кристина Строителева, Жаргал Бадмацыренов и многие другие. За производство проекта отвечают кинокомпания ТЕМП, ГПМ РТВ и «Берг Саунд».
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Карина АндоленкоЖаргал БадмацыреновМихаил БогдасаровКристина ВайнасМарк ГоробецДенис ДороховФилипп КиркоровАлёна Савастова
фильмы
Братья

фотографии >>
«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев» фотографии
«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев» фотографии
«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев» фотографии
«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев» фотографии
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