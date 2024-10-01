«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев»

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Неделя моды в Париже: Нина Добрев, Мэг Райан и Джаред Лето

Марго Робби и Джейкоб Элорди получили главные роли в экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова

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Сергей Гармаш рассказал, как сыграл с Михаилом Ефремовым в колонии отрывок из спектакля

Родной брат актёра тоже отсидел за ДТП с летальным исходоим