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«Они просто не отсюда»: Максим Стоянов встречает инопланетную Алену Мирошникову в трейлере фильма «Пришелец»

1 октября
2024 год

Новости кино >>
1 октября 2024
В сети появились основные трейлер и постер к фильму «Пришелец» Ивана Соснина, который 24 октября выпускает в широкий прокат кинокомпания «K24». В главных ролях Максим Стоянов и Алена Мирошникова.

«Пришелец». Трейлер №2


«Пришелец» — фантастический фильм о встрече с непостижимым. В небольшой уральской деревне живут самые обычные люди, не считая местного слабослышащего «дурачка» Леши. Герой находит успокоение в простых вещах: поливает цветы, собирает мусор, гладит лошадей, безумно любит пейзажи – он нигде не был, но все равно уверен, что нет места красивее, чем его родной Урал. Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал – необычная молчаливая девочка, которая предлагает ему последовать за собой на другую планету. Зачем оставаться там, где тебя унижают? В своей деревне среди обычных людей Леша не найдет родственную душу, он сам словно пришелец, которого никогда не поймут и которому обязательно причинят боль.

По словам Ивана Соснина, у него давно была идея снять фильм про космос и общение с внеземными цивилизациями, но ему хотелось отойти от классического изображения инопланетян как страшных существ сделать их похожими на обычных людей. «Однажды продюсер фильма Яна Шмайлова показала мне фотографию Алены Мирошниковой (главной героини) и предложила написать сценарий под нее, потому что у девочки необычная космическая внешность. Это стало отправной точкой. Кроме того, был дом из мусора на Урале, который я тоже мечтал снять. И были мои собственные размышления о пришельцах. В фильме связаться с ними могут только особенные люди. Мне интересна мысль о том, что те, кого считают сумасшедшими, на самом деле могут быть инопланетянами и просто этого не понимать. Их взгляд на мир другой, но не потому что они больны – просто они оказались на Земле как эмигранты и вынуждены здесь жить. И возможно, когда-нибудь их заберут на другую планету, где им будет хорошо. Герой нашей истории тоже не от мира сегодня – все считают его дурачком, но, возможно, его взгляд на мир самый правильный и человечный. "Пришелец" – это фильм о вере в чудо, вере в то, что мы не одни во Вселенной», — добавляет режиссер.

«Они просто не отсюда»: Максим Стоянов встречает инопланетную Алену Мирошникову в трейлере фильма «Пришелец»
фото: кинокомпания K24

Странный дом «из мусора», который появляется в кадре, абсолютно реален. Его построил пенсионер из Новоуральска вместе с сыном в поселке Мурзинка. Место, где стоит дача, прозвали «горой дураков», потому что участок разбит на склоне, и садоводы сочли это глупым. Саму постройку видно издалека, и она напоминает сюрреалистичную картину. Двухэтажный дом с башней, обшитый бутылками, покрышками, старыми банками, обертками и игрушками, стал местной достопримечательностью, хотя у хозяев не было такой цели. В 90-е его строили материалов, которые смогли достать, а украшали по наитию любыми яркими никому не нужными вещицами. Ирреальность пространства идеально подошла концепции фильма. Главный герой отгораживается от мира стеной мусора, из которого строит высокую башню-флигель. Внутри нее – радиоточка, откуда Леша пытается связаться с инопланетянами.

«Пришелец» – первый независимый проект екатеринбургской студии Red Pepper Films, которая принадлежит Ивану Соснину и Яне Шмайловой. Фильм снят за 15 смен в деревне под Новоуральском. За гипнотическую атмосферу картины отвечали операторы Иван Соломатин, Григорий Векслер и Дмитрий Мишин. «Пришелец» стал единственным фильмом российского производства в jсновном конкурсе ММКФ 2024, а на Международном фестивале молодого кино VOICES по итогам зрительского голосования был признан лучшим фильмом и получил награду «за лучшую режиссерскую работу».
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«Они просто не отсюда»: Максим Стоянов встречает инопланетную Алену Мирошникову в трейлере фильма «Пришелец» фотографии
«Они просто не отсюда»: Максим Стоянов встречает инопланетную Алену Мирошникову в трейлере фильма «Пришелец» фотографии
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