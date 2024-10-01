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Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского»

1 октября
2024 год

Новости кино >>
1 октября 2024
Премьера нового сезона остросюжетного хита «Невский» – «Невский. Близкий враг» — состоится 7 октября в эфире НТВ. Сериал рассказывает историю Павла Семенова, сотрудника отделения полиции Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Главную роль в проекте бессменно исполняет Антон Васильев, сообщает пресс-служба телеканала.

Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского»
фото: пресс-служба НТВ

«Снимаем сериал "Невский" мы уже очень долго, почти 10 лет. Я меняюсь, взрослею, злюсь-радуюсь, толстею-худею. Все это происходит и с моим персонажем, конечно, за столько лет Семенов стал неотъемлемой частью меня, а я его. Мне кажется, у зрителя не пропадает интерес к нашему сериалу, потому что мы стараемся быть максимально искренними с ним. Мне важно, чтобы мой герой оставался настоящим, а не чтобы капитан Семенов всем нравился. Иногда коллеги говорят: "Ну, это некрасиво. Давай, например, прическу поправим". А я говорю: "Так бывает! Мы бываем некрасивыми, неопрятными, несовершенными. Семенов не мент, не супергерой, он человек. Давайте оставим как есть"», — делится Антон Васильев.

В финале шестого сезона в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыгралась кровавая драма с перестрелками, заложниками и несколькими убитыми. В новых сериях в Северную столицу из Москвы направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева (Андрей Коровниченко), чтобы в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг Павел Семенов (Антон Васильев) получает звание подполковника, вместе с Андреем Михайловым (Андрей Гульнев) становится сотрудником ГУ МВД и начинает службу в убойном отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности оказывается не только центр города и Невский проспект, но весь Петербург и Ленинградская область. Кроме того, Семенов в ходе хитрой оперативной комбинации наконец-то вычислит таинственного главаря банды Архитекторов. Не имея доказательств его вины, Паша будет вынужден пойти на крайние меры, рискнуть всем и, возможно, навсегда остаться вне закона.

Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского»
фото: пресс-служба НТВ

В седьмом сезоне «Невского» верный друг главного героя Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) возглавит криминальный мир Петербурга и начнет понимать, что мало захватить власть – ее еще нужно удержать. У него появляются новые влиятельные враги, в схватке с которыми Фоме не сможет помочь даже Паша Семенов. Также близкого друга главного героя ждут изменения в личной жизни.

«Тема любви и отношений моего героя в этом сезоне будет раскрыта как никогда прежде. Его нельзя назвать человеком открытым, легко идущим на контакт с новыми людьми, но именно в этой части сериала стрелы амура доберутся и до Алексея Леонидовича Фомина. Я думаю, что наши телезрительницы получат огромное удовольствие от просмотра», — говорит Дмитрий Паламарчук.

Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Красноярском крае. В новом сезоне зрителей ждут не только живописные виды Сибири и Северной столицы, но и яркие экшен-сцены.

Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского»
фото: пресс-служба НТВ

«В сериале есть автомобильные и мотоциклетные трюки, погони, падения с высоты и взаимодействие с животными. Например, в один из дней мы взрывали электросамокат. На этом была построена целая серия: партия бракованных электросамокатов взрывается, из-за чего гибнет очень много людей. Мы брали самокат, вкладывали в него заряд, и когда актер ехал на нем, самокат взлетал на воздух. Конечно, это все достаточно безопасно, травмы в таком деле недопустимы», — рассказывает постановщик трюков Владимир Севостьянихин.

Режиссером проекта выступает Игорь Драка. За визуальную составляющую отвечают операторы Александр Полагаев, Роман Гурочкин и Юрий Литвинов.
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фильмы
НевскийНевский. Близкий враг

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Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского» фотографии
Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского» фотографии
Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского» фотографии
Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского» фотографии
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