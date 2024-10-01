Дети против волшебников: Оксана Акиньшина и Антон Васильев в трейлере сериала «Наследники. Дар крови»

Телеканал СТС показал трейлер многосерийного фэнтези «Наследники. Дар крови
» режиссёров Антона Федотова
(«Рашн Юг
») и Александра Бабаева
(«Ряд 19
»).
«Наследники. Дар крови»
После нападения на хранилище артефактов дочь могущественного мага Надя исчезает. Её муж Роман уверен, что супруга погибла, поэтому сам воспитывает дочек и сына, а через время влюбляется в свою начальницу. Спустя три года дети открывают в себе суперсилы, что не нравится магам, особенно сестре Нади — оперативнице из Отдела магической безопасности Вере. Жёсткая и бескомпромиссная девушка и её правая рука Дэн устраивают охоту на юных супергероев, которые в силу неопытности могут раскрыть людям существование магии и уничтожить весь мир.
«В жанре городского фэнтези не так много проектов
, — считает Антон Федотов. — В своё время кинематографистов вдохновил «Ночной дозор». Ведь получилось сделать оригинальный жанр: это не сказка в чистом виде, наоборот, очень похоже на жизнь. Но, чтобы добиться такой правдоподобности, нужно прибегнуть к максимально сложным постановочным трюкам, совместить реальный мир с магическим, что весьма непросто
».
Главные роли в сериале сыграли Оксана Акиньшина
, Екатерина Вилкова
, Елена Подкаминская
, Антон Васильев
, Маша Кошина
, Артём Кошман
, Полина Айнутдинова
, Дмитрий Чеботарёв
, Кристина Корбут
, Антон Кузнецов
, Кирилл Гребенщиков
и другие актёры.
Премьера проекта «Наследники. Дар крови
» состоится на телеканале СТС 14 октября.
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