Детская самодеятельность: Дарья Савельева и Полина Кутепова ставят спектакль в трейлере фильма «Каникулы»

В сети появился трейлер драмеди «Каникулы
» режиссёра Анны Кузнецовой
(«Измена
»).
«Каникулы». Трейлер №2
Сюжет картины рассказывает о двенадцати школьниках из калужского театрального кружка, которые летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна и молодая руководительница детского театрального кружка Таня, не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а спектакль оказывается под угрозой. Да и организаторы конкурса выдвигают неожиданные абсурдные требования. Даже название постановки становится неугодным, и вот уже «земляничное вино» заменяется безопасным «нектаром».
Ведущие роли в картине исполнили Дарья Савельева
, Полина Кутепова
, Ирина Носова
, Магога Мачульская
, Марфа Иванова
, Егор Леонтьев
, Андрей Пермяков
и Алексей Фокин
. Креативным продюсером выступил Борис Хлебников
(«Снегирь
»).
Премьера ленты состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре 2023 года, где она получила гран-при. В прокат комедийная драма «Каникулы
» выйдет 7 ноября.
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