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Детская самодеятельность: Дарья Савельева и Полина Кутепова ставят спектакль в трейлере фильма «Каникулы»

1 октября
2024 год

Новости кино >>
1 октября 2024
В сети появился трейлер драмеди «Каникулы» режиссёра Анны КузнецовойИзмена»).

«Каникулы». Трейлер №2

Сюжет картины рассказывает о двенадцати школьниках из калужского театрального кружка, которые летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна и молодая руководительница детского театрального кружка Таня, не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а спектакль оказывается под угрозой. Да и организаторы конкурса выдвигают неожиданные абсурдные требования. Даже название постановки становится неугодным, и вот уже «земляничное вино» заменяется безопасным «нектаром».

Детская самодеятельность: Дарья Савельева и Полина Кутепова ставят спектакль в трейлере фильма «Каникулы»

Ведущие роли в картине исполнили Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Магога Мачульская, Марфа Иванова, Егор Леонтьев, Андрей Пермяков и Алексей Фокин. Креативным продюсером выступил Борис ХлебниковСнегирь»).

Премьера ленты состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре 2023 года, где она получила гран-при. В прокат комедийная драма «Каникулы» выйдет 7 ноября.
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Детская самодеятельность: Дарья Савельева и Полина Кутепова ставят спектакль в трейлере фильма «Каникулы» фотографии
Детская самодеятельность: Дарья Савельева и Полина Кутепова ставят спектакль в трейлере фильма «Каникулы» фотографии
Детская самодеятельность: Дарья Савельева и Полина Кутепова ставят спектакль в трейлере фильма «Каникулы» фотографии
Детская самодеятельность: Дарья Савельева и Полина Кутепова ставят спектакль в трейлере фильма «Каникулы» фотографии
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