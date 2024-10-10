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Шоу-бизнес будет наказан: «Звездного дитя» ждет третий сезон

10 октября
2024 год

Новости кино >>
10 октября 2024

Популярный сериал «Звездное дитя» от студии Doga KoboПластиковые воспоминания», «Сон в замке демона») продлили на третий сезон. Аниме основано на манге Аки Акасаки — автора ромком-бестселлера «Госпожа Кагуя: в любви как на войне». Анонс сопровождается коротким тизером, а также рассказом о новых сэйю.


Акушер-гинеколог Горо и онкологическая пациентка неожиданно перерождаются как дети поп-принцессы Ай Хосино, которую они обожали. Теперь их зовут Аква и Руби, но они помнят жизнь до трагического происшествия. Новая семейная идиллия тоже длится недолго: Ай погибает от рук сталкера, которого явно натравил кто-то еще. Годы спустя Аквамарин берется разыскать злодея, поэтому погружается в опасный мир шоу-бизнеса, а импульсивная и жизнерадостная Руби решает пойти по стопам Ай, став величайшей айдолом. События второго сезона разворачиваются в театре, где Аква участвует в постановке 2,5D-мюзикла. В новых сериях он, возможно, подберется к тайне биологического отца — или же больше внимания уделят развитию сценической карьеры Руби.

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Мистический сэйнэн снял Дайсукэ ХирамакиВторжение Кальмарки») по сценарию Дзина ТанакиЛагерь на свежем воздухе»). Звездных близнецов Хосино озвучивают Такэо Оцука (Дзинси из «Монолога фармацевта», Оси Асиоки из сериала «Любви с кончиков пальцев») и Юриэ Игома (Сима из «Девушек-пони: Славное дерби — Начало новой эры»).

Шоу-бизнес будет наказан: «Звездного дитя» ждет третий сезон

К основному составу актеров озвучивания присоединятся Мамору Мияно (Арсен Люпен из «Фарса убитой нежити», Дома из «Истребителя демонов») в роли загадочного Хикару Камики, а образ среброволосой Цукуёми уже примерила Хина Кино (Мири Унасака из «Папаш-дружбанов», Суи из «Кулинарных скитаний»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с автором манги «Звездное дитя» и «Госпожа Кагуя», а также беседы с режиссером и арт-директором сериала.
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Шоу-бизнес будет наказан: «Звездного дитя» ждет третий сезон фотографии
Шоу-бизнес будет наказан: «Звездного дитя» ждет третий сезон фотографии
Шоу-бизнес будет наказан: «Звездного дитя» ждет третий сезон фотографии
Шоу-бизнес будет наказан: «Звездного дитя» ждет третий сезон фотографии
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