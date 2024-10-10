Шоу-бизнес будет наказан: «Звездного дитя» ждет третий сезон

Популярный сериал «Звездное дитя
» от студии Doga Kobo
(«Пластиковые воспоминания
», «Сон в замке демона
») продлили на третий сезон. Аниме основано на манге Аки Акасаки
— автора ромком-бестселлера «Госпожа Кагуя: в любви как на войне
». Анонс сопровождается коротким тизером, а также рассказом о новых сэйю.
Акушер-гинеколог Горо
и онкологическая пациентка
неожиданно перерождаются как дети поп-принцессы Ай Хосино
, которую они обожали. Теперь их зовут Аква
и Руби
, но они помнят жизнь до трагического происшествия. Новая семейная идиллия тоже длится недолго: Ай погибает от рук сталкера, которого явно натравил кто-то еще. Годы спустя Аквамарин берется разыскать злодея, поэтому погружается в опасный мир шоу-бизнеса, а импульсивная и жизнерадостная Руби решает пойти по стопам Ай, став величайшей айдолом. События второго сезона разворачиваются
в театре, где Аква участвует в постановке 2,5D-мюзикла. В новых сериях он, возможно, подберется к тайне биологического отца — или же больше внимания уделят развитию сценической карьеры Руби.
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Кавайная и криминальная изнанка японского шоубизнеса в аниме «Звездное дитя»
Мистический сэйнэн
снял Дайсукэ Хирамаки
(«Вторжение Кальмарки
») по сценарию Дзина Танаки
(«Лагерь на свежем воздухе
»). Звездных близнецов Хосино озвучивают Такэо Оцука
(Дзинси
из «Монолога фармацевта
», Оси Асиоки
из сериала «Любви с кончиков пальцев
») и Юриэ Игома
(Сима из «Девушек-пони: Славное дерби — Начало новой эры
»).
К основному составу
актеров озвучивания присоединятся Мамору Мияно
(Арсен Люпен
из «Фарса убитой нежити
», Дома
из «Истребителя демонов
») в роли загадочного Хикару Камики, а образ среброволосой Цукуёми уже примерила Хина Кино
(Мири Унасака
из «Папаш-дружбанов
», Суи
из «Кулинарных скитаний
»).
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