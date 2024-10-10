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«Карузо» и «Моя собака — космонавт» получат поддержку Фонда кино

10 октября
2024 год

Новости кино >>
10 октября 2024
Фонд кино поддержит производство 12 отечественных фильмов для детской и семейной аудитории, одну уникальную авторскую анимационную работу ведущего российского режиссера-мультипликатора и 18 мультфильмов организаций кинематографии. Списки опубликованы на сайте организации.

«Карузо» и «Моя собака — космонавт» получат поддержку Фонда кино
фото: «Моя собака — космонавт»

В список поддержанных детских и семейных картин попали «Карузо», «Мое собачье дело», «Мой дикий друг», «Моя собака — космонавт», «14 хороших мальчиков», «Иван Семенов. Полный каяк!», «Королевство кривых зеркал», «Космическая экскурсия», «Морозко», «Скейт», «Цветик-семицветик» и «Чужой звонок». Среди авторских мультфильмов выбрана лента «Слонимский. Интерлюдия».

По итогам питчинга анимации отобраны фильмы «Доктор Динозавров», «Кощей. Тайна живой воды», «Лунтик. Возвращение домой», «Невельской», «Ганзель и Гретель: миссия "Спящая красавица"», «Грузовички», «Доктор Айболит», «Золушка», «Коты Эрмитажа 2», «Малуша», «Маракуда», «Мотомарс. Большая гонка», «Петрушка», «Серафима», «Сказки Енисея», «Фиксики и инопланетяне», «Финник 2» и «Ядвига».
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