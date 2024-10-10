«Карузо» и «Моя собака — космонавт» получат поддержку Фонда кино

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Интервью

Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек»

Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной