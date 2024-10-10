Международная премьера «Вечной зимы» с Александром Робаком состоится в Стамбуле

Международная премьера российской картины «Вечная зима» состоится в рамках основной конкурсной программы кинофестиваля Bosphorus Film Festival, который пройдет с 18 по 25 октября в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте смотра.
фото: кадр из «Вечной зимы»
«Очень приятно после "Маяка" сразу отправиться на зарубежный смотр, причем в основной конкурс, где среди других десяти фильмов – участники и победители кинофестивалей в Венеции, Торонто, Берлине, Локарно и Карловых Варах, а также продюсерская работа великого классика мирового кино Марко Беллоккьо, чьи "Кулаки в кармане" являются одним из самых моих любимых фильмов», — прокомментировал режиссер и автор сценария Николай Ларионов.
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