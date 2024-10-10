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Международная премьера «Вечной зимы» с Александром Робаком состоится в Стамбуле

10 октября
2024 год

Новости кино >>
10 октября 2024
Международная премьера российской картины «Вечная зима» состоится в рамках основной конкурсной программы кинофестиваля Bosphorus Film Festival, который пройдет с 18 по 25 октября в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте смотра.

Международная премьера «Вечной зимы» с Александром Робаком состоится в Стамбуле
фото: кадр из «Вечной зимы»

«Очень приятно после "Маяка" сразу отправиться на зарубежный смотр, причем в основной конкурс, где среди других десяти фильмов – участники и победители кинофестивалей в Венеции, Торонто, Берлине, Локарно и Карловых Варах, а также продюсерская работа великого классика мирового кино Марко Беллоккьо, чьи "Кулаки в кармане" являются одним из самых моих любимых фильмов», — прокомментировал режиссер и автор сценария Николай Ларионов.

Читать рецензию «Вечная зима»: Здесь не начинается весна, не продолжается детство
Зрительская премьера фильма в Москве состоится 14 октября в «Художественном». Картину представит постановщик вместе с актерами Александром Робаком, Юлией Марченко, Сергеем Грузиновым и Александром Новиковым. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра. А 16 октября состоится зрительский показ картины с участием Николая Ларионова и Юлии Марченко в Санкт-Петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge. В прокат «Вечная зима» выйдет 31 октября.
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персоны
Марко БеллоккьоСергей ГрузиновНиколай Ларионов (IV)Юлия МарченкоАлександр Новиков (X)Александр Робак
фильмы
Вечная зимаКулаки в кармане

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