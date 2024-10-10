Кирилл Кяро и Александра Урсуляк присоединились ко второму сезону «Черного облака»

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Создатели картины выбрали пятерых победителей, которые снимутся в фильме вместе с исполнителями главных ролей

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«Кончится лето»: Брат ты мне или не брат

Фильм автора так и не вышедшей в российский прокат «Нуучи» Владимира Мункуева и оскаровского номинанта Максима Арбугаева показали на фестивале «Маяк»