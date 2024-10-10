Кирилл Кяро и Александра Урсуляк присоединились ко второму сезону «Черного облака»

Начались съемки восьмисерийного продолжения мистической драмы «Черное облако» производства Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании Norm Production. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, шоураннером, сценаристом и продюсером сериала снова выступила Дарья Грацевич, а режиссерское кресло опять занял Карен Оганесян.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Мне кажется, что Даше Грацевич удалось написать невероятное продолжение этой захватывающей истории, зрители будут в восторге. У нас во втором сезоне немало новых артистов. С некоторыми из них я уже давно мечтал поработать, с некоторыми мы уже пересекались на других проектах. Соединив их с артистами из первого сезона, получился невероятный актерский коктейль. Если говорить про ожидания от нового сезона, то хочется, чтобы мы все сняли так, как запланировано, чтобы зрителю понравилось. Не всегда вторые сезоны оправдывают свои ожидания, но это совершенно точно не про этот сериал. Повторюсь ― Даша сделала невероятно крутой заворот с поворотом. Мы все в предвкушении предстоящего процесса», — говорит режиссер Карен Оганесян.
За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Прекраснов, художник-постановщик Юлия Феофанова и художник по костюмам Дарья Фомина. По словам Дарьи Грацевич, «первый сезон был невероятным путешествием и приключением для всей команды, поэтому ожидания от второго точно такие же ― хочется получить удовольствие, кайфануть, воплотить все, что было написано и просто здорово провести время в съемочном процессе. Команда у нас уже сработанная ― тот же автор сценария, тот же режиссер и наши любимые артисты. Более того, у нас будут задействованы персонажи, которые в первом сезоне умерли! Это поможет сильнее раскрыть их характеры, и узнать новые интересные детали. Зрителям Okko точно следует ждать продолжение захватывающего психологического триллера».
В новых сериях шоу сохранит свою вовлекающую атмосферу мистического триллера, а в повествование добавятся новые герои, которые привнесут в историю массу самых неожиданных сюжетных поворотов. «Второй сезон еще более трэшовый и запутанный. Так что, если вас испугал первый, то ни в коем случае не смотрите второй, но если вдруг вы в восторге от первого, то продолжение точно не стоит пропускать. У моей героини тоже будет много нового. Если в первом сезоне можно было увидеть только верхушку айсберга, то в новых эпизодах уже просматривается огромная глыба, скрытая под водой. Зрителям Okko предстоит столкнуться со множеством загадок», — интригует Мария Мацель.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Кирилла Кяро сериал «привлек еще в прошлом году, когда проходили пробы на первый сезон. Я сразу обратил внимание на автора сценария Дашу Грацевич, с которой работал в прекрасном проекте "Измены". Мне пришел сценарий на почту, и я понял, что это будет нечто очень интересное. Пробы я в итоге не прошел, но мне было очень интересно ― каким получится проект. Я с удовольствием посмотрел первый сезон ― было очень интересно разбираться в этой суперзамороченной, в хорошем смысле слова, истории. Дашины сценарии надо изучать очень внимательным образом, здесь каждая реплика героя говорится не просто так. Когда мне пришло предложение сняться во втором сезоне я, конечно, обрадовался, но, с другой стороны, подумал, что это достаточно опасный момент. Зачастую авторы ко второму сезону выдыхаются, но, читая сценарий продолжения "Черного облака", я поразился тому, как круто переплетены сюжеты первого и второго сезонов. Ощущение, что у Даши родилась идея второго сезона еще до того, как появился первый».
Прошло полгода после событий первого сезона. Оксана (Спивак) живет в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила. Оксана смутно подозревает, что ее привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для нее, что эта способность, видимо, передалась ее дочери (Мацель). Задача Оксаны ― вспомнить все, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери. «Если вы смотрели первый сезон и у вас остались какие-то вопросы, то, возможно, они разрешатся с просмотром второго сезона. Но если у вас вопросов не было, то они обязательно появятся», — считает Марьяна Спивак.
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