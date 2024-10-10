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«Я вчера наручники забыл, а завтра пистолет забуду»: Андрей Смоляков и Кузьма Сапрыкин в тизер-трейлере «Оперативной памяти»

10 октября
2024 год

Новости кино >>
10 октября 2024

В сети появился тизер-трейлер детективной драмы Сергея Попова «Оперативная память».

«Оперативная память». Тизер-трейлер


Главные роли в сериале производства компании «ВайТ Медиа» исполнят Андрей Смоляков и Кузьма Сапрыкин.

Зрителям поведают об опытном майоре Багрышеве (Смоляков), который ревностно воспринимает прикрепление к нему молодого стажера Соломатина (Сапрыкин), думая, что его появление лишь приблизит выход на пенсию. Однако первые симптомы Альцгеймера еще больше усугубляют его положение – Багрышев понимает, что ему придется уйти в отставку. Соломатин считает, что майор – настоящий ас в оперативном розыске, и именно у него он должен учиться, чтобы стать первоклассным полицейским. Поэтому предлагает новому начальнику заключить договор: Багрышев передает ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной «оперативной памятью», то есть всячески помогает и подчищает все его проколы. Багрышев соглашается. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы. Способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Майору и стажеру предстоит докопаться до правды в этом запутанном деле, но у них не так много времени, ведь важные «файлы» стираются из головы опытного следака.

«Я вчера наручники забыл, а завтра пистолет забуду»: Андрей Смоляков и Кузьма Сапрыкин в тизер-трейлере «Оперативной памяти»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В сериале также заняты Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие актеры. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Иви и на телеканале НТВ.
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1 комментарий

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№ 2
Влад69   10.10.2024 - 16:22
Ну,млин, не бывает в МВД 65-и летних майоров, ну не бывает. Ну снимайте про ФЭС, СБР, придумайте какую-нибудь спецслужбу, где есть майоры 60-ти и 70-ти летние, где есть "напарники" и пр.пр.... читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   10.10.2024 - 15:51
Сюжет интересный, охотно б посмотрела сериальчик! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
Оперативная память

фотографии >>
«Я вчера наручники забыл, а завтра пистолет забуду»: Андрей Смоляков и Кузьма Сапрыкин в тизер-трейлере «Оперативной памяти» фотографии
«Я вчера наручники забыл, а завтра пистолет забуду»: Андрей Смоляков и Кузьма Сапрыкин в тизер-трейлере «Оперативной памяти» фотографии
«Я вчера наручники забыл, а завтра пистолет забуду»: Андрей Смоляков и Кузьма Сапрыкин в тизер-трейлере «Оперативной памяти» фотографии
«Я вчера наручники забыл, а завтра пистолет забуду»: Андрей Смоляков и Кузьма Сапрыкин в тизер-трейлере «Оперативной памяти» фотографии
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