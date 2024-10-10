Завершились съемки второго сезона «Казановы» с Антоном Хабаровым

Завершились съемки второго сезона сериала «Казанова» с Антоном Хабаровым в главной роли. Премьера состоится в начале 2025-го на Первом канале и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Первого канала
«По моей статистике такие проекты случаются раз в пять лет: очень грустно расставаться со своей ролью, которая дала мне возможность сыграть целых 20 характеров. Что касается моих партнеров по проекту, продюсер Наталия Клибанова и режиссер Сергей Комаров провели очень тщательный кастинг и выбрали потрясающих актеров. Все, кто работал со мной, работали великолепно и были соавторами своих ролей, привнося в и без того замечательный сценарий Дмитрия Новоселова свое видение материала. Сейчас я испытываю волнение, поскольку впереди еще монтаж и озвучание, и грусть, что работа над вторым сезоном практически завершена», — говорит Антон Хабаров.
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Съемки сериала производства «Амедиа Продакшн» прошли в Санкт-Петербурге, Выборге, Москве и Абхазии. Команда выбрала локации, максимально отражающие географию экранного героя и стилистику времени. Для передачи атмосферы Олимпиады-80 были воссозданы декорации пресс-центра, а сам Казанова свободно перемещался по республикам СССР, то соблазняя любительницу редких пластинок из Риги и эстонскую чиновницу, то пожимая руку космонавту Леонову на Байконуре. Среди локаций — Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, Институт Биохимии, отель «Советский» (легендарная гостиница «Советская»), КЦ «Зеленоград», Парк Горького и библиотека Алвара Аалто в Выборге. Сцены на вокзале, в поезде и самолете были засняты в кинопарке Москино в Юрово, а финальный блок съемок прошел в Абхазии. Для создания эффекта ретро-изображения оператор Артур Крейтор задействовал советские объективы, переделанные специально для кинокамеры.
По словам режиссера Сергея Комарова, «съемки были очень сложными, потому что кино у нас историческое: время действия — 1980 год и мы гонялись за этой фактурой по самым разным локациям. Как мне кажется, нам удалось создать нужную атмосферу. Несмотря на все сложности, работать над нашей историей было очень интересно, ведь у нас было главное — качественный сценарий и прекрасный актерский ансамбль. Уверен, что зрителя ждет повествование, полное неожиданных сюжетных поворотов, разыгранное великолепными актерами что первого, что второго плана. Сейчас мы приступаем к монтажу и очень хотим реализовать те возможности, которые заложены в отснятом материале. Обещаем не дать зрителям скучать».
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