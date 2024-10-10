Премьера молодежной драмы Александра Цоя «Жвачка» состоится 16 октября

Объявлена дата выхода остросюжетной молодежной драмы Александра Цоя «Жвачка». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier, сериал производства «Киностудии КИТ» стартует на сервисе 16 октября.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
Сюжет разворачивается вокруг пары подростков. Случайно увиденный интернет-стрим сводит Галю и Рому. Она – девушка из детдома, он – из благополучной московской семьи. Гале кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, а для Ромы это всего лишь очередная легкая победа. Парень готов к новым знакомствам и эмоциям, но героиня липнет к нему как жвачка. Он пойдет на любую ложь, лишь бы избавиться от нее, а Галя — на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент все зайдет слишком далеко, и легкомысленный пранк Ромы превратит ее жизнь в настоящий кошмар.
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