Премьера молодежной драмы Александра Цоя «Жвачка» состоится 16 октября

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Главная тема Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда Хоррор, детективы, социальные драмы и семейные комедии

Интервью Эмиль Никогосян: «Юмор окрашивает наше восприятие в яркие цвета и помогает бороться со страхами» Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя

Интервью Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек» Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной

Спутник телезрителя «Бешенство»: Человек человеку - волк В ночь с 8 на 9 октября, 00:25, СТС

Лайфстайл «После "отмены" жизнь есть»: Настя Ивлеева о поддержке и предательстве коллег Телеведущая находится в затяжном отпуске