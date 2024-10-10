Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков снимаются в камерном триллере

В Подмосковье проходят съемки камерного триллера Евгения Григорьева «Кто-то должен умереть» — совместного проекта QS FILMS и Forza Film. Эксклюзивные права на дистрибуцию принадлежат «Ол Медиа Компани». Релиз в кинотеатрах запланирован на 2025 год, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.
Действия фильма происходят в стенах загородного дома. По задумке Евгения Григорьева актеры до последних сцен пребывают в неведении, какой будет развязка. «В нашем фильме то, как существуют артисты в кадре, их прочтение роли и сюжета в целом, может определить финал. Такой практики у меня никогда не было. На мой взгляд, это довольно увлекательная авантюра, которую артисты и вся команда мужественно переносят, за что я им безмерно благодарен. Наше кино прежде всего про человеческие отношения, про пределы, а самое главное — про то, что любовь рождается даже из катастрофы. Любовь, в конце концов, это то немногое, что происходит с нами случайно, а все остальное в жизни довольно закономерно», — рассказал режиссер.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
В центре истории две семейные пары. Представителей первой ячейки общества воплощают Юлия Снигирь и Павел Деревянко, а второй — Аглая Тарасова и Денис Прытков. По сюжету всегда спокойная и рассудительная Юля (Снигирь) решает сыграть с неверным мужем (Деревянко) и его любовницей (Тарасова) в игру, в которой изменщики должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе — они умрут. «Забавно, что никто из артистов не знает, чем закончится эта история. Мы прочитали две трети сценария, а новые сцены получаем вечером накануне смены. Такое со мной впервые, это интересно. Прекрасный режиссер Женя Григорьев, с которым мы сняли "Подельники", одну из моих лучших работ, придумал такую драматичную, увлекательную историю. Я уверен, у фильма сложносочиненный финал, который будет держать внимание зрителя до конца», — считает Павел Деревянко.
«Это тот случай, когда мне хочется сохранить интригу и вообще ничего не рассказывать о своей героине. Все, что я могу сказать, — она очень непредсказуема, и никто вокруг не понимает, что у нее в голове. Свою уязвимость она прячет под толстым слоем сарказма, безжалостности и веселья. Сложно предугадать, на что она способна. Команда на проекте собралась великолепная, история остроумная, так что мне уже самой не терпится посмотреть это кино», — поведала о своем персонаже Юлия Снигирь.
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