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Главный приз фестиваля «Маяк» получил фильм «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева

10 октября
2024 год

Новости кино >>
10 октября 2024
В Геленджике завершился второй фестиваль актуального российского кино «Маяк». Победителем ожидаемо стал фильм «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. Якутский вестерн о силе или напротив бессилии братьев в исполнении Юры Борисова и Макара Хлебникова сорвал на фестивале самые длительные овации.

Главный приз фестиваля «Маяк» получил фильм «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева
фото: "Кончится лето"/компания "Вольга"

Лучшим режиссером был назван Александр Хант с «Джекпотом» – экранизацией книги «777» Кирилла Рябова, – также исследующим маскулинный путь в погоне за лихими деньгами. Исполнитель главной роли в «Джекпоте» Максим Стоянов был награжден за лучшую мужскую актерскую работу в кино.

Лучшей актрисой стала Евгения Громова, сыгравшая в фильме «Агния» печника (не печницу), которая ради теплого дома идет на рождение второго ребенка. Эта же картина получила и приз за лучший сценарий, которая написала режиссер фильма Павла Стратулат.

Награда за операторскую работу досталась Екатерине Смолиной, снявшей фильм «На этой земле», режиссер этой картины Рената Джало была удостоена особого упоминания жюри.

Оценивали конкурс полнометражного кино в этом году входили режиссер монтажа, продюсер Мухарам Кабулова, актер и фотограф Владимир Мишуков, режиссер, сценарист Любовь Мульменко, продюсер Ольга Филипук и оператор Алишер Хамидходжаев.

Лучшим короткометражным фильмом жюри в составе режиссера и сценариста Михаила Местецкого, актрисы Дарьи Савельевой и сценариста Саввы Минаева назвали «Хребет» Кристины Пановой про работающего в тюрьме врача, который оказывается перед выбором – пойти на компромисс с совестью или сохранить человечность. Особого упоминания с формулировкой «За последний клочок надежды» заслужила картина «Клок» Лианы Сукиасян.
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Максим АрбугаевЮра БорисовЕвгения ГромоваРената ДжалоМухарам КабуловаМихаил МестецкийСавва МинаевВладимир МишуковЛюбовь МульменкоВладимир МункуевКристина ПановаКирилл РябовДарья СавельеваЕкатерина СмолинаМаксим СтояновПавла СтратулатОльга ФилипукАлишер ХамидходжаевАлександр ХантМакар Хлебников
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