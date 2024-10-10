Главный приз фестиваля «Маяк» получил фильм «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева

Лучшим режиссером был назван Александр Хант с «Джекпотом» – экранизацией книги «777» Кирилла Рябова, – также исследующим маскулинный путь в погоне за лихими деньгами. Исполнитель главной роли в «Джекпоте» Максим Стоянов был награжден за лучшую мужскую актерскую работу в кино.
Лучшей актрисой стала Евгения Громова, сыгравшая в фильме «Агния» печника (не печницу), которая ради теплого дома идет на рождение второго ребенка. Эта же картина получила и приз за лучший сценарий, которая написала режиссер фильма Павла Стратулат.
Лучшим короткометражным фильмом жюри в составе режиссера и сценариста Михаила Местецкого, актрисы Дарьи Савельевой и сценариста Саввы Минаева назвали «Хребет» Кристины Пановой про работающего в тюрьме врача, который оказывается перед выбором – пойти на компромисс с совестью или сохранить человечность. Особого упоминания с формулировкой «За последний клочок надежды» заслужила картина «Клок» Лианы Сукиасян.
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