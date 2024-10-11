Убийство в Транссибирском экспрессе: Милош Бикович в трейлере фильма «Красный шёлк»

В сети появился трейлер остросюжетного триллер «Красный шёлк
» Андрея Волгина
(«Балканский рубеж
»).
«Красный шёлк». Трейлер №2
Фильм перенесет зрителей в 1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят ход истории. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
Главные роли в ленте сыграли Милош Бикович
, Глеб Калюжный
, Елена Подкаминская
, Ярослав Могильников
, Гоша Куценко
, Дмитрий Куличков
, Светлана Чуйкина
, Алина Алексеева
, Ирина Алфёрова
, Вадим Бадмацыренов
и Егор Бакулин
.
«После нашего сотрудничества с Андреем Волгиным на фильме «Балканский рубеж» я был уверен, что этот проект будет снят очень красиво и динамично
, — признался Милош Бикович. — Мне кажется, фильм получился удачным, и зрителям понравится такой свежий взгляд на историческое кино. Особенно цепляет закрученный сюжет и «восточный ветер», который приходит к нам из Китая вместе с китайскими артистами, эстетикой этой страны и языком, который мне давался с трудом, но, надеюсь, все удалось
».
Над созданием костюмов и декораций работала огромная команда художников. Интерьер поезда, в частности вагона-ресторана, стал настоящим шедевром. Каждый элемент продуман до мелочей: граммофоны, целиком оборудованный бар и великолепная винтажная мебель погружают в атмосферу эпохи.
«Новый трейлер наглядно показывает, что действия фильма не замкнуты в поезде
, — отметил Андрей Волгин. — Транссибирский экспресс — это лишь одно из сюжетных условий. Масштаб фильма охватывает множество локаций и приключений, с которыми придется столкнуться героям. Это большое кино с изобретательным экшеном, колоритными персонажами и захватывающим детективным сюжетом
».
В российский прокат «Красный шёлк
» выйдет 20 февраля 2025 года.
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