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Убийство в Транссибирском экспрессе: Милош Бикович в трейлере фильма «Красный шёлк»

11 октября
2024 год

Новости кино >>
11 октября 2024
В сети появился трейлер остросюжетного триллер «Красный шёлк» Андрея ВолгинаБалканский рубеж»).

«Красный шёлк». Трейлер №2


Фильм перенесет зрителей в 1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят ход истории. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

Главные роли в ленте сыграли Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Дмитрий Куличков, Светлана Чуйкина, Алина Алексеева, Ирина Алфёрова, Вадим Бадмацыренов и Егор Бакулин.

«После нашего сотрудничества с Андреем Волгиным на фильме «Балканский рубеж» я был уверен, что этот проект будет снят очень красиво и динамично, — признался Милош Бикович. — Мне кажется, фильм получился удачным, и зрителям понравится такой свежий взгляд на историческое кино. Особенно цепляет закрученный сюжет и «восточный ветер», который приходит к нам из Китая вместе с китайскими артистами, эстетикой этой страны и языком, который мне давался с трудом, но, надеюсь, все удалось».

Убийство в Транссибирском экспрессе: Милош Бикович в трейлере фильма «Красный шёлк»

Над созданием костюмов и декораций работала огромная команда художников. Интерьер поезда, в частности вагона-ресторана, стал настоящим шедевром. Каждый элемент продуман до мелочей: граммофоны, целиком оборудованный бар и великолепная винтажная мебель погружают в атмосферу эпохи.

«Новый трейлер наглядно показывает, что действия фильма не замкнуты в поезде, — отметил Андрей Волгин. — Транссибирский экспресс — это лишь одно из сюжетных условий. Масштаб фильма охватывает множество локаций и приключений, с которыми придется столкнуться героям. Это большое кино с изобретательным экшеном, колоритными персонажами и захватывающим детективным сюжетом».

В российский прокат «Красный шёлк» выйдет 20 февраля 2025 года.
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Убийство в Транссибирском экспрессе: Милош Бикович в трейлере фильма «Красный шёлк» фотографии
Убийство в Транссибирском экспрессе: Милош Бикович в трейлере фильма «Красный шёлк» фотографии
Убийство в Транссибирском экспрессе: Милош Бикович в трейлере фильма «Красный шёлк» фотографии
Убийство в Транссибирском экспрессе: Милош Бикович в трейлере фильма «Красный шёлк» фотографии
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