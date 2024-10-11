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«Он человек, который просто хочет быть рядом»: Элайджа Вуд рассказал о своём персонаже и съёмках в фильме «Фантастическое путешествие»

11 октября
2024 год

Новости кино >>
11 октября 2024
Компания «Экспонента фильм» показала большое интервью с Элайджей Вудом в рамках промо-кампаниии семейной комедии «Фантастическое путешествие» Анта ТимпсонаИди к папочке»), прокат которой в России стартовал 10 октября. В нём актёр рассказал о том, почему ему так нравится работать с детьми, и о своём долгожданном возвращении в Новую Зеландию.

«Фантастическое путешествие». Интервью с Элайджей Вудом с русскими субтитрами

Жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы!

Вместе с Элайджей Вудом ведущие роли в картине исполнили Нэлл Фишер, Моргана О'Рейли, Майкл Смайли и другие.

«Он человек, который просто хочет быть рядом»: Элайджа Вуд рассказал о своём персонаже и съёмках в фильме «Фантастическое путешествие»

«Я снова приехал в Новую Зеландию, чтобы снова поработать с Антом, — рассказал Элайджа Вуд. — Я не снимался в этой стране более десяти лет. Я скучал по ней и долгие годы хотел вернуться, но ковид вмешался в мои планы. Так что, в этот раз я приехал сюда вместе со своей семьёй».

В российском дубляже героиню Нэлл Фишер озвучила Ева СмирноваЧебурашка»): «Мне кажется, что этот фильм понравится всем! Он очень многогранный и каждый найдет в нем что-то свое. Я увидела в нем стремление помочь свои родным, несмотря на то, что тебе только 11 лет. Эта история о простых вещах, об отношениях, о жизни, в ней нет чего-то сказочного, ну кроме того, что отец моей героини — хоббит».
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«Он человек, который просто хочет быть рядом»: Элайджа Вуд рассказал о своём персонаже и съёмках в фильме «Фантастическое путешествие» фотографии
«Он человек, который просто хочет быть рядом»: Элайджа Вуд рассказал о своём персонаже и съёмках в фильме «Фантастическое путешествие» фотографии
«Он человек, который просто хочет быть рядом»: Элайджа Вуд рассказал о своём персонаже и съёмках в фильме «Фантастическое путешествие» фотографии
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