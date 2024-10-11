Ирина Рахманова возьмется за новые громкие дела в продолжении детектива «Соколова подозревает всех»

Зрителей ждут две новые части – «Марафон желаний», в которой главным героям предстоит раскрыть убийство известной в Андреевске блогерши, и «Мертвец у дерева любви», где в самом романтичном месте города, куда по традиции приезжают все новобрачные, будет совершено жестокое преступление. И пока Александр Адмиралов (Алексей Матошин) станет разбираться с версиями, Ульяна Соколова (Ирина Рахманова) начнет догадываться, кто же скрывается за прозвищем «Голландец». Открытие ее ошеломит.
«С моей героиней произойдут события, к которым мы шли все прошлые четыре сезона. Но не могу сказать, что Соколова сильно изменится, скорее, она вернется к себе настоящей. А вообще хочу отметить, у нас сложилась очень сплоченная команда артистов на этом проекте, мы уже три лета подряд работаем вместе. Все друг друга знают, часто шутим друг над другом. Со стороны может показаться, что наши шутки порой жестоковаты, но, на самом деле, мы таким образом поддерживаем друг друга. Ведь и усталость накапливается от длительного процесса съемок и от большого объема текста. Важно уметь в нужный момент расслабиться, посмеяться, чтобы сохранить энергию, силы и включенность на весь период съемок», — делится Ирина Рахманова.
«В новых сериях Адмиралову дали пистолет! Если честно, то мне вообще хочется побольше экшена: прыгать, бегать, стрелять. Ну а в целом, Адмиралов остается верен своим вкусам и привычкам. Он простой. Несмотря на то, что приехал из Санкт-Петербурга, он уже обжился в Андреевске. Он очень прост в своих отношениях с людьми. Именно этим он и близок зрителям. Единственное, с чем я абсолютно не согласен со своим героем, так это то, как он общается с женщинами. Например, так просто может бросить одну женщину и не бороться за ту, которую любит. Это даже не безответственность. Он просто плывет по течению: оставили его, ну и ладно… Я не такой, как Адмиралов, я борюсь за свое», — рассказывает о своем герое Алексей Матошин.
В новых эпизодах появится и героиня Екатерины Семеновой, которая также является креативным продюсером сериала. «История моей роли в этом проекте получилась очень забавной. Все началось с того, что артистка, которая изначально была утверждена, не смогла выйти в одну из смен, и нам надо было срочно искать замену. Роль была совсем не большая – мама Севы: буквально один эпизод. Но мы тогда задумались: кого же снимать? И тут все члены съемочной группы дружно посмотрели на меня – я сразу сказала: "Поняла, иду переодеваться!"», — смеется актриса.
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