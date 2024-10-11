Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ирина Рахманова возьмется за новые громкие дела в продолжении детектива «Соколова подозревает всех»

11 октября
2024 год

Новости кино >>
11 октября 2024
Премьера пятого сезона детектива «Соколова подозревает всех» с Ириной Рахмановой в главной роли состоится 18 октября в эфире ТВЦ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ирина Рахманова возьмется за новые громкие дела в продолжении детектива «Соколова подозревает всех»
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ

Зрителей ждут две новые части – «Марафон желаний», в которой главным героям предстоит раскрыть убийство известной в Андреевске блогерши, и «Мертвец у дерева любви», где в самом романтичном месте города, куда по традиции приезжают все новобрачные, будет совершено жестокое преступление. И пока Александр Адмиралов (Алексей Матошин) станет разбираться с версиями, Ульяна Соколова (Ирина Рахманова) начнет догадываться, кто же скрывается за прозвищем «Голландец». Открытие ее ошеломит.

«С моей героиней произойдут события, к которым мы шли все прошлые четыре сезона. Но не могу сказать, что Соколова сильно изменится, скорее, она вернется к себе настоящей. А вообще хочу отметить, у нас сложилась очень сплоченная команда артистов на этом проекте, мы уже три лета подряд работаем вместе. Все друг друга знают, часто шутим друг над другом. Со стороны может показаться, что наши шутки порой жестоковаты, но, на самом деле, мы таким образом поддерживаем друг друга. Ведь и усталость накапливается от длительного процесса съемок и от большого объема текста. Важно уметь в нужный момент расслабиться, посмеяться, чтобы сохранить энергию, силы и включенность на весь период съемок», — делится Ирина Рахманова.

Также в сериале снялись Алексей Барабаш, Михаил Хомяков, Александра Скачкова, Светлана Корчагина, Илья Бледный, Светлана Бельская, Екатерина Вуличенко и многие другие.

Ирина Рахманова возьмется за новые громкие дела в продолжении детектива «Соколова подозревает всех»
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ

«В новых сериях Адмиралову дали пистолет! Если честно, то мне вообще хочется побольше экшена: прыгать, бегать, стрелять. Ну а в целом, Адмиралов остается верен своим вкусам и привычкам. Он простой. Несмотря на то, что приехал из Санкт-Петербурга, он уже обжился в Андреевске. Он очень прост в своих отношениях с людьми. Именно этим он и близок зрителям. Единственное, с чем я абсолютно не согласен со своим героем, так это то, как он общается с женщинами. Например, так просто может бросить одну женщину и не бороться за ту, которую любит. Это даже не безответственность. Он просто плывет по течению: оставили его, ну и ладно… Я не такой, как Адмиралов, я борюсь за свое», — рассказывает о своем герое Алексей Матошин.

В новых эпизодах появится и героиня Екатерины Семеновой, которая также является креативным продюсером сериала. «История моей роли в этом проекте получилась очень забавной. Все началось с того, что артистка, которая изначально была утверждена, не смогла выйти в одну из смен, и нам надо было срочно искать замену. Роль была совсем не большая – мама Севы: буквально один эпизод. Но мы тогда задумались: кого же снимать? И тут все члены съемочной группы дружно посмотрели на меня – я сразу сказала: "Поняла, иду переодеваться!"», — смеется актриса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В новом телесезоне ТВЦ покажет мини-сериалы с Софьей Зайкой, Аленой Хмельницкой и Эмилией Спивак
персоны
Алексей БарабашСветлана БельскаяИлья БледныйЕкатерина ВуличенкоСветлана КорчагинаАлексей МатошинИрина РахмановаЕкатерина СемёноваАлександра СкачковаМихаил Хомяков
фильмы
Соколова подозревает всех-5

фотографии >>
Ирина Рахманова возьмется за новые громкие дела в продолжении детектива «Соколова подозревает всех» фотографии
Ирина Рахманова возьмется за новые громкие дела в продолжении детектива «Соколова подозревает всех» фотографии
Ирина Рахманова возьмется за новые громкие дела в продолжении детектива «Соколова подозревает всех» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Богдан Сташкив
7 октября в автокатастрофе погиб певец Богдан Сташкив.
Иона Андронов
7 октября ушел из жизни журналист, писатель Иона Андронов.

День рождения >>

Станислав Бжезинский
Мурат Бисембин
Игорь Верник
Александр Кудренко
Анастасия Куимова
Александр Кутепов
Алёна Михайлова
Артур Руденко
Полина Чернышова
Мэтт Бомер
Эмили Дешанель
Джоан Кьюсак
Стивен Мойер
Дэвид Морс
Люк Перри
Лизелотта Пульвер
все родившиеся 11 октября >>

Афиша кино >>

Лермонтов
биография
СССР, 1986
Руки вверх
детектив, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Команда зачистки
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Сидони в Японии
драма, комедия, мелодрама
Германия, Франция, Швейцария, Япония, 2023
История двух сестёр
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Южная Корея, 2003
Ле-Ман '55. Тайная катастрофа
исторический фильм, спортивный фильм
Франция, 2024
Пушистое превращение
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, Франция, 2024
Фантастическое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Новая Зеландия, 2024
Битва пап
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Малышарики. День рождения
детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Ужасающий 3
фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram