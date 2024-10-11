«Вблизи они еще страшнее»: Энтони Маки сражается с монстрами в трейлере фильма «Хищные земли»

В сети появился дублированный трейлер постапокалиптического sci-fi триллера «Хищные земли». Главные роли в фильме исполнили Энтони Маки, Морена Баккарин, Мэдди Хассон и Дэнни Бойд-младший. На российские большие экраны ленту выпустит компания Global Film 7 ноября — на день раньше проката в США.
По сюжету мир изменился, стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.
«Работать с Энтони Маки, Мореной Баккарин и остальными участниками актерской и съемочной группы было настоящим удовольствием. Вся команда погружалась в работу с головой (иногда буквально), когда мы снимали экшен-сцены в крайне сложных условиях – от работающего подъемника на высоте в Скалистых горах Колорадо до действующей шахты на глубине почти километр», – рассказал Джордж Нолфи.
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