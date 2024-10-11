Аделина Гизатуллина и Илья Денискин дадут друг другу второй шанс в мелодраме «Иван да Мадина»

По сюжету Иван и Мадина выросли в небольшом городе, а встретились уже будучи московскими студентами. Они полюбили друг друга, хотели пожениться, но были разлучены волею взрослых – их отцы оказались заклятыми врагами, а Мадину пообещали отдать в жены другому мужчине. Спустя 10 лет судьба вновь сводит Ивана и Мадину в их родном городе. Он — успешный столичный адвокат. Она замужем и растит 9-летнего сына, похожего на Ивана. Смогут ли влюбленные исправить ошибку, совершенную много лет назад, и снова быть вместе?
«Мадина похожа на меня тем, что она старается создать вокруг себя красоту. Она очень творческий человек. А еще она очень смелая, иногда даже дерзкая. Мне сложно сказать о том, чем мы не похожи. В какой-то степени эта история повторяет сценарий моей жизни», — рассказывает Аделина Гизатуллина.
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