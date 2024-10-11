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Аделина Гизатуллина и Илья Денискин дадут друг другу второй шанс в мелодраме «Иван да Мадина»

11 октября
2024 год

Новости кино >>
11 октября 2024

На «Dомашнем» завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Иван да Мадина», в которой сыграли Аделина Гизатуллина и Илья Денискин. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Аделина Гизатуллина и Илья Денискин дадут друг другу второй шанс в мелодраме «Иван да Мадина»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Иван и Мадина выросли в небольшом городе, а встретились уже будучи московскими студентами. Они полюбили друг друга, хотели пожениться, но были разлучены волею взрослых – их отцы оказались заклятыми врагами, а Мадину пообещали отдать в жены другому мужчине. Спустя 10 лет судьба вновь сводит Ивана и Мадину в их родном городе. Он — успешный столичный адвокат. Она замужем и растит 9-летнего сына, похожего на Ивана. Смогут ли влюбленные исправить ошибку, совершенную много лет назад, и снова быть вместе?

«Мадина похожа на меня тем, что она старается создать вокруг себя красоту. Она очень творческий человек. А еще она очень смелая, иногда даже дерзкая. Мне сложно сказать о том, чем мы не похожи. В какой-то степени эта история повторяет сценарий моей жизни», — рассказывает Аделина Гизатуллина.

Режиссером проекта выступает Никита Кононов. В мелодраме также сыграли Нериюс Манкус, Анна Коплик, Антон Борисевич, Денис Назаренко, Юлия Шиферштейн и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Викк   11.10.2024 - 20:11
Актёры симпатичные - в любом случае будет приятно смотреть! Удачного воплощения задуманного! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Аделина Гизатуллина и Илья Денискин дадут друг другу второй шанс в мелодраме «Иван да Мадина» фотографии
Аделина Гизатуллина и Илья Денискин дадут друг другу второй шанс в мелодраме «Иван да Мадина» фотографии
Аделина Гизатуллина и Илья Денискин дадут друг другу второй шанс в мелодраме «Иван да Мадина» фотографии
Аделина Гизатуллина и Илья Денискин дадут друг другу второй шанс в мелодраме «Иван да Мадина» фотографии
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