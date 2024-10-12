Рисунки Миядзаки, роботы Кавилла, риэлторы Гонконга: главные новости аниме за неделю

Убегающие самураи, маленькие (по хронометражу) покемоны и немного меланхоличной хроники: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о третьем сезоне
«Звездного дитя
» или продолжении
магической БДСМ-комедии «Становясь волшебницей
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 В прошлый раз мы рассказывали
о готовящемся лайв-экшне «Вольтрон
», а теперь выяснили, что к проекту присоединился Генри Кавилл
(«Человек из стали
», «Министерство неджентельменских дел
»).
🔘 Продолжая тему: хоррор-комедия «Девочка, которая видит это
» тоже превратится в игровой фильм. Роль Мико Ёцуи сыграет Нанока Хара
, озвучившая титульную Судзумэ
из последнего хита Макото Синкая
.
🔘 «Юный лорд
», быть может, и «мастер побега», но от второго сезона уйти не смог: продолжение самурайского аниме CloverWorks
(«Ветролом
», «Хоримия
») анонсировали видео
на шесть секунд.
🔘 После грозных намеков
правообладателей фанатская студия Eclypse
, намеренная экранизировать «Берсерка»
максимально близко к первоисточнику, закрыла страничку на Patreon, приостановила проект и готовится к «осаде» издательства Hakusensha, чтобы наладить коммуникацию.
🔘 Очередное пополнение в поке
копилке: на официальном YouTube-канале карманных монстриков появился новый девятиминутный коротыш «Поездка на Гогоате
»:
🔘 Знаковая сэйнэн
-манга о японском шоу-бизнесе, «Звездное дитя
», которое пишет Ака Акасака
(«Госпожа Кагуя
»), завершится через четыре главы, уже 14 ноября.
🔘 У Таку Кавамуры
, автора «Пустоголового переведенного ученика
», наоборот, собрался новый класс: 9 ноября стартует манга «Сильные девушки не дают прохода Ёнехаре-кун
». Это историю о юноше, на которого запали сразу две новые одноклассницы (к вящей ревности остальных 35 сверстников).
🔘 На 91 году жизни скончалась Нобуё Ояма
— прославленная сэйю, озвучившая робокота Дораэмона
, пса Норакуро и двуликого плюшевого медведя Монокуму из «Данганронпы
».
🔘 Это не все печальные новости: 1 октября не стало художника и аниматора Тосинари Ямаситы
. Его работу можно оценить в сериале «Руки прочь от кинокружка!
» и втором сезоне «Лагеря на свежем воздухе
», «Вторжении Кальмарки
», «Золотом божестве
», «Необъятном океане
» и еще множестве других аниме.
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Дораэмон и другие маскоты, которые сделали аниме лучше
Готов стать пилотом вашего космического крейсера
6 октября 1974 года в большое плавание отправился «Космический крейсер Ямато
». Во времена, когда анимацию в Японии называли манга-фильмами, 26-серийная работа Ёсинобу Нисидзаки
(«Ураган
») и Лэйдзи Мацумото
(«Капитан Харлок
», «Легенда о морском снеге
») потрясла многих зрителей и стала социальным феноменом, что позволяет ей до сих пор купаться в народной любви. На специальном мероприятии
, посвященном 50-летию сай-фая, режиссер Хидэаки Анно
(«Евангелион
», «Ганбастер
») сообщил, что его студия Khara
(«Отиби
», «Драконий дантист
») получила лицензионное одобрение на производство совершенно нового фильма по мотивам культовой франшизы.
В обращении Анно напомнил, что впервые заговорил о проекте
в марте, а также заявил, что был бы другим человеком, если почти полвека назад не столкнулся с легендарной космооперой. Аниме, у которого пока нет названия, будет отличаться от линейки ремейков, которая началась с сериала «2199: Космический крейсер Ямато
» и продолжилась циклом «Ямато навсегда: Мятежник 3199
». Производство запланировано на 2025 год.
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О феномене другого культового аниме «Мобильный воин Гандам»
Шпионы как мы
Первый сезон шпионского ромкома «Операция: Семейка Ёдзакура
» закончился анонсом продолжения и 30-секундным роликом. Аниме, основанное на одноименной сёнэн
-манге Хицудзи Гондайра
, стартовало в апреле этого года и длилось два кура. Постановщицей и сценаристкой выступила Мирай Минато
на студии Silver Link
(«Деревенская глубинка
», «Досанко-гяру чудо как милы
»).
Потеряв родителей и младшего брата в автокатастрофе, Тайё Асано погрузился в депрессию. Единственной отдушиной стала подруга детства Муцуми Ёдзакура. Правда, и тут не всё так гладко: Тайё случайно узнает, что девушка происходит из древнейшей шпионской семьи, а её брат Кёитиро открыл на него охоту. Единственный способ спастись – жениться на Муцуми и самому стать шпионом. Новоиспеченных супругов озвучили Рэйдзи Кавасима
(Финн Эймс
из «Магии и мускулов
») и Каэдэ Хондо
(Ламмис
из сериала «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
»).
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Самая неординарная ячейка общества в аниме «Семья шпиона»
Вызов принят!
Этим летом во вселенной «Хвоста феи»
объявили «100-летний квест
» (в России тоже — стараниями
онлайн-кинотеатра Кинопоиск
). Переход сёнэна
ко второму куру, который начнется 13 октября, студия J.C.Staff
(«Торадора!
», «Полет ведьмы
») отмечает свежим трейлером и новыми музыкальными темами. Опенинг Endless Happy-Ending
исполняет джей-поп-группа THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
, а эндинг ties
— певица Эми Нода
.
Арка «Столетний квест» — прямое продолжение оригинального аниме
, основанного на фэнтези-манге Хиро Масимы
(«Нулевой Эдем
»). Нацу, Люси и остальные члены колдовской гильдии «Хвост феи» берутся за миссию, которую никто не может выполнить уже более века. В ролике появляется Селена — одна из пяти божественных драконов, которых друзьям предстоит сразить. Её озвучит Нана Мидзуки
(Виола
из «Семейной жизни легкомысленной ведьмы
»).
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«Хвост феи» — культовое и забавное аниме, которое умнее, чем кажется
У любви два лица
Манга «Обычный роман в Коулуне
» получит в 2025 году сразу две адаптации: в виде аниме и игрового фильма. Мистическую любовную историю сочинила и проиллюстировала Дзюн Маюдзуки
— создательница популярной сэйнэн
-драмы «Любовь похожа на прошедший дождь
». Издательство Shueisha
подкрепило анонс коротким тизером, в котором представило сэйю и актеров обоих проектов. В аниме главную героиню Рейко Кудзирай озвучит Харука Сираиси
(Роза Ориана
из «Восхождения в тени!
»), а её коллегу Хадзимэ Кудо — Томокадзу Сугита
(Такамити Хотака
из «Кайдзю №8
»). Роли в лайв-экшне достались Рихо Ёсиоке
(Юки Агава
из «Ганнибала
») и Коси Мидзуками
(«Болезнь, ведущая к смертной казни
»).
Действие разворачивается в футуристической версии города-крепости Коулуна — самой густонаселенной части Гонконга. У 32-летней Рэйко Кудзирай нет воспоминаний, но это не мешает ей строить карьеру в компании по продаже недвижимости. Помимо нее в офисе трудится старший риэлтор Хадзимэ Кудо. Коллеги по очереди обслуживают клиентов, желающих посмотреть квартиры, разбираются с жалобами жильцов и курят на крыше здания, наблюдая за строящейся в космосе колоссальной конструкцией под названием «Исходная Земля». Рэйко тайно влюблена в сэмпая и однажды узнает, что тот был помолвлен с женщиной, похожей на нее как две капли воды.
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Самые интересные аниме этой осени
Детективы в масках
Полнометражное аниме «Детективы Футо: Портрет черепа Камен Райдера
» (Fuuto Tantei Movie: Kamen Rider Skull no Shouzou) выйдет в кинотеатрах Японии 8 ноября. Для разогрева студия Kai
(второй и третий сезон «Девушек-пони
», «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
») опубликовала двухминутный отрывок. Фильму предшествует сериал «Детективы Футо
» по одноименной манге Рику Сандзё
. Сётаро Хидари и его напарник Райто «Филипп» Сонодзаки работают в частном детективном агентстве «Наруми». Сохраняя анонимность под масками, они превращаются в супергероев и защищают город Футо от монстров, созданных технологичным устройством «Воспоминания гайи».
Предварительный кинопоказ состоится в конце октября: на сцену токийского кинотеатра Shinjuku Wald 9
с приветственной речью выйдут сэйю ключевого дуэта и режиссер фильма с сериалом Ёсукэ Кабасима
, ранее отвечавший за ключевую анимацию «Инуяся
» и «Гридмена
». Ёсимаса Хосоя
(Ророку
из «Короля огненной охоты
») озвучил Сётаро Хидари, а Коки Утияма
(Тэ Сик Кан
из «Поднятия уровня в одиночку
») — Филиппа.
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«Темный дворецкий» демонические Холмс и Ватсон в Викторианской Англии
Бонус
: Концепт «Моего соседа Тоторо
» из новой серии арт-буков Hayao Miyazaki Image Board
, в которую войдут все рисунки, созданные Хаяо Миядзаки
во время работы над его легендарными фильмами
.
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