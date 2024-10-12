Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Рисунки Миядзаки, роботы Кавилла, риэлторы Гонконга: главные новости аниме за неделю

12 октября
2024 год

Новости кино >>
12 октября 2024
Убегающие самураи, маленькие (по хронометражу) покемоны и немного меланхоличной хроники: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о третьем сезоне «Звездного дитя» или продолжении магической БДСМ-комедии «Становясь волшебницей»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Рисунки Миядзаки, роботы Кавилла, риэлторы Гонконга: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 В прошлый раз мы рассказывали о готовящемся лайв-экшне «Вольтрон», а теперь выяснили, что к проекту присоединился Генри КавиллЧеловек из стали», «Министерство неджентельменских дел»).

🔘 Продолжая тему: хоррор-комедия «Девочка, которая видит это» тоже превратится в игровой фильм. Роль Мико Ёцуи сыграет Нанока Хара, озвучившая титульную Судзумэ из последнего хита Макото Синкая.

🔘 «Юный лорд», быть может, и «мастер побега», но от второго сезона уйти не смог: продолжение самурайского аниме CloverWorksВетролом», «Хоримия») анонсировали видео на шесть секунд.

🔘 После грозных намеков правообладателей фанатская студия Eclypse, намеренная экранизировать «Берсерка» максимально близко к первоисточнику, закрыла страничку на Patreon, приостановила проект и готовится к «осаде» издательства Hakusensha, чтобы наладить коммуникацию.

🔘 Очередное пополнение в покекопилке: на официальном YouTube-канале карманных монстриков появился новый девятиминутный коротыш «Поездка на Гогоате»:


🔘 Знаковая сэйнэн-манга о японском шоу-бизнесе, «Звездное дитя», которое пишет Ака АкасакаГоспожа Кагуя»), завершится через четыре главы, уже 14 ноября.

🔘 У Таку Кавамуры, автора «Пустоголового переведенного ученика», наоборот, собрался новый класс: 9 ноября стартует манга «Сильные девушки не дают прохода Ёнехаре-кун». Это историю о юноше, на которого запали сразу две новые одноклассницы (к вящей ревности остальных 35 сверстников).

🔘 На 91 году жизни скончалась Нобуё Ояма — прославленная сэйю, озвучившая робокота Дораэмона, пса Норакуро и двуликого плюшевого медведя Монокуму из «Данганронпы».

🔘 Это не все печальные новости: 1 октября не стало художника и аниматора Тосинари Ямаситы. Его работу можно оценить в сериале «Руки прочь от кинокружка!» и втором сезоне «Лагеря на свежем воздухе», «Вторжении Кальмарки», «Золотом божестве», «Необъятном океане» и еще множестве других аниме.

Читать Дораэмон и другие маскоты, которые сделали аниме лучше

Готов стать пилотом вашего космического крейсера


6 октября 1974 года в большое плавание отправился «Космический крейсер Ямато». Во времена, когда анимацию в Японии называли манга-фильмами, 26-серийная работа Ёсинобу НисидзакиУраган») и Лэйдзи МацумотоКапитан Харлок», «Легенда о морском снеге») потрясла многих зрителей и стала социальным феноменом, что позволяет ей до сих пор купаться в народной любви. На специальном мероприятии, посвященном 50-летию сай-фая, режиссер Хидэаки АнноЕвангелион», «Ганбастер») сообщил, что его студия KharaОтиби», «Драконий дантист») получила лицензионное одобрение на производство совершенно нового фильма по мотивам культовой франшизы.

Рисунки Миядзаки, роботы Кавилла, риэлторы Гонконга: главные новости аниме за неделю

В обращении Анно напомнил, что впервые заговорил о проекте в марте, а также заявил, что был бы другим человеком, если почти полвека назад не столкнулся с легендарной космооперой. Аниме, у которого пока нет названия, будет отличаться от линейки ремейков, которая началась с сериала «2199: Космический крейсер Ямато» и продолжилась циклом «Ямато навсегда: Мятежник 3199». Производство запланировано на 2025 год.

Читать О феномене другого культового аниме «Мобильный воин Гандам»

Шпионы как мы


Первый сезон шпионского ромкома «Операция: Семейка Ёдзакура» закончился анонсом продолжения и 30-секундным роликом. Аниме, основанное на одноименной сёнэн-манге Хицудзи Гондайра, стартовало в апреле этого года и длилось два кура. Постановщицей и сценаристкой выступила Мирай Минато на студии Silver LinkДеревенская глубинка», «Досанко-гяру чудо как милы»).


Потеряв родителей и младшего брата в автокатастрофе, Тайё Асано погрузился в депрессию. Единственной отдушиной стала подруга детства Муцуми Ёдзакура. Правда, и тут не всё так гладко: Тайё случайно узнает, что девушка происходит из древнейшей шпионской семьи, а её брат Кёитиро открыл на него охоту. Единственный способ спастись – жениться на Муцуми и самому стать шпионом. Новоиспеченных супругов озвучили Рэйдзи Кавасима (Финн Эймс из «Магии и мускулов») и Каэдэ Хондо (Ламмис из сериала «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту»).

Читать Самая неординарная ячейка общества в аниме «Семья шпиона»

Вызов принят!


Этим летом во вселенной «Хвоста феи» объявили «100-летний квест» (в России тоже — стараниями онлайн-кинотеатра Кинопоиск). Переход сёнэна ко второму куру, который начнется 13 октября, студия J.C.StaffТорадора!», «Полет ведьмы») отмечает свежим трейлером и новыми музыкальными темами. Опенинг Endless Happy-Ending исполняет джей-поп-группа THE RAMPAGE from EXILE TRIBE, а эндинг ties — певица Эми Нода.


Арка «Столетний квест» — прямое продолжение оригинального аниме, основанного на фэнтези-манге Хиро МасимыНулевой Эдем»). Нацу, Люси и остальные члены колдовской гильдии «Хвост феи» берутся за миссию, которую никто не может выполнить уже более века. В ролике появляется Селена — одна из пяти божественных драконов, которых друзьям предстоит сразить. Её озвучит Нана Мидзуки (Виола из «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»).

Читать «Хвост феи» — культовое и забавное аниме, которое умнее, чем кажется

У любви два лица


Манга «Обычный роман в Коулуне» получит в 2025 году сразу две адаптации: в виде аниме и игрового фильма. Мистическую любовную историю сочинила и проиллюстировала Дзюн Маюдзуки — создательница популярной сэйнэн-драмы «Любовь похожа на прошедший дождь». Издательство Shueisha подкрепило анонс коротким тизером, в котором представило сэйю и актеров обоих проектов. В аниме главную героиню Рейко Кудзирай озвучит Харука Сираиси (Роза Ориана из «Восхождения в тени!»), а её коллегу Хадзимэ Кудо — Томокадзу Сугита (Такамити Хотака из «Кайдзю №8»). Роли в лайв-экшне достались Рихо Ёсиоке (Юки Агава из «Ганнибала») и Коси МидзукамиБолезнь, ведущая к смертной казни»).


Действие разворачивается в футуристической версии города-крепости Коулуна — самой густонаселенной части Гонконга. У 32-летней Рэйко Кудзирай нет воспоминаний, но это не мешает ей строить карьеру в компании по продаже недвижимости. Помимо нее в офисе трудится старший риэлтор Хадзимэ Кудо. Коллеги по очереди обслуживают клиентов, желающих посмотреть квартиры, разбираются с жалобами жильцов и курят на крыше здания, наблюдая за строящейся в космосе колоссальной конструкцией под названием «Исходная Земля». Рэйко тайно влюблена в сэмпая и однажды узнает, что тот был помолвлен с женщиной, похожей на нее как две капли воды.

Читать Самые интересные аниме этой осени

Детективы в масках


Полнометражное аниме «Детективы Футо: Портрет черепа Камен Райдера» (Fuuto Tantei Movie: Kamen Rider Skull no Shouzou) выйдет в кинотеатрах Японии 8 ноября. Для разогрева студия Kai (второй и третий сезон «Девушек-пони», «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир») опубликовала двухминутный отрывок. Фильму предшествует сериал «Детективы Футо» по одноименной манге Рику Сандзё. Сётаро Хидари и его напарник Райто «Филипп» Сонодзаки работают в частном детективном агентстве «Наруми». Сохраняя анонимность под масками, они превращаются в супергероев и защищают город Футо от монстров, созданных технологичным устройством «Воспоминания гайи».


Предварительный кинопоказ состоится в конце октября: на сцену токийского кинотеатра Shinjuku Wald 9 с приветственной речью выйдут сэйю ключевого дуэта и режиссер фильма с сериалом Ёсукэ Кабасима, ранее отвечавший за ключевую анимацию «Инуяся» и «Гридмена». Ёсимаса Хосоя (Ророку из «Короля огненной охоты») озвучил Сётаро Хидари, а Коки Утияма (Тэ Сик Кан из «Поднятия уровня в одиночку») — Филиппа.

Читать «Темный дворецкий» демонические Холмс и Ватсон в Викторианской Англии
Бонус: Концепт «Моего соседа Тоторо» из новой серии арт-буков Hayao Miyazaki Image Board, в которую войдут все рисунки, созданные Хаяо Миядзаки во время работы над его легендарными фильмами.

Рисунки Миядзаки, роботы Кавилла, риэлторы Гонконга: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 50 классных аниме прошлого года или как Япония и Южная Корея используют поп-культуру друг друга.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не сотвори из себя кумира: кавайная и криминальная изнанка японского шоубизнеса в аниме «Звездное дитя»
«Король огненной охоты»: Возвращение в миф
Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли
Как я встретил вашу маму: «Евангелион 3.0+1.01» приказывает долго жить
Как понимать и снимать анимацию
Поиск по меткам
CloverWorksJ.C. StaffKharaSilver LinkStudio KAIАнимацияанимеаниме-дайджестсёнэнсэйнэнфэнтези
персоны
Хидэаки АнноРихо ЁсиокаГенри КавиллЛэйдзи МацумотоХаяо МиядзакиМакото СинкайТомокадзу СугитаКоки УтиямаНанока ХараЁсимаса Хосоя
фильмы
2199: Космический крейсер ЯматоБерсеркВетроломВосхождение в тени!Вторжение КальмаркиГанбастер: Дотянись до неба!ГаннибалГлухоманьГоспожа Кагуя: В любви как на войнеГридменДанганронпа: Школа надежды и безнадёжные школьникиДевочка, которая видитДевушки-пони: Славное дербиДораэмонДосанко-гяру чудо как милыДраконий дантистЕвангелионЗолотое божествоИнуясяКайдзю №8Капитан ХарлокКороль огненной охотыКосмический крейсер «Ямато»Легенда о морском снегеЛюбовь похожа на прошедший дождьМагия и мускулыМинистерство неджентльменских делМой сосед ТотороНеобъятный океанНулевой ЭдемОтибиПоднятие уровня в одиночку: Повторное пробуждениеПокемонПолёт ведьмыПустоголовый переведённый ученикРебёнок идолаРуки прочь от кинокружка!Рыцарь-скелет вступает в параллельный мирСемейная жизнь легкомысленной ведьмыСудзумэ, закрывающая двериТорадора!УраганУютный походХвост феиХвост Феи: Столетний квестХоримияЧеловек из сталиЮный лорд — мастер побегаЯ переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринтуЯмато навсегда: Мятежник 3199

фотографии >>
Рисунки Миядзаки, роботы Кавилла, риэлторы Гонконга: главные новости аниме за неделю фотографии
Рисунки Миядзаки, роботы Кавилла, риэлторы Гонконга: главные новости аниме за неделю фотографии
Рисунки Миядзаки, роботы Кавилла, риэлторы Гонконга: главные новости аниме за неделю фотографии
Рисунки Миядзаки, роботы Кавилла, риэлторы Гонконга: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Светашов
9 октября ушёл из жизни актёр Владимир Светашов.
Александр Крючков
7 октября ушёл из жизни актёр Александр Крючков.

День рождения >>

Паулина Андреева
Ролан Быков
Юрий Васильев
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Тамара Уржумова
Массимо Гини
Анри Гисоль
Хью Джекман
Моника Дрыль
Рафал Заверуха
Фабио Сартор
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Лермонтов
биография
СССР, 1986
Руки вверх
детектив, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Команда зачистки
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Сидони в Японии
драма, комедия, мелодрама
Германия, Франция, Швейцария, Япония, 2023
История двух сестёр
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Южная Корея, 2003
Фантастическое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Новая Зеландия, 2024
Ле-Ман '55. Тайная катастрофа
исторический фильм, спортивный фильм
Франция, 2024
Пушистое превращение
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, Франция, 2024
Битва пап
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Малышарики. День рождения
детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Ужасающий 3
фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram