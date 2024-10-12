Анна Старшенбаум и Евгений Пронин раскроют «Московские тайны» на «Dомашнем»

Первая часть «Гостья из прошлого» стартует в 6:30. По сюжету молодая москвичка Настя Вяземская после трагической гибели жениха переквалифицировалась из историка в сотрудницу Следственного комитета. Как ни странно, первое образование очень помогает ей на новой работе. Так, например, героине предстоит расследовать убийство, произошедшее в Голосовом овраге, что в Коломенском парке. Об этом месте ходят страшные легенды. И кому, как не историку, разбираться в старых тайнах. Затем, в 7:45, состоится премьера «Семи сестер». В прошлом прима советского балета, а ныне пожилая одинокая женщина найдена убитой у себя дома в высотке на Котельнической набережной. Из квартиры ничего не пропало, дверь не взломана, а на оконном стекле проступают начертанные пальцами мольбы о помощи. И пока Настя Вяземская ищет корыстный мотив для этого преступления, еще один человек становится жертвой неуловимого убийцы. А вскоре выясняется, что нечто странное происходит и в остальных московских высотках.
Вечером в 23:05 зрителям покажут продолжение с подзаголовком «Опасный переплет». В Российской государственной библиотеке — знаменитой «Ленинке» — страшный переполох: молодой парень подошёл сдать книгу и вдруг упал замертво. Налицо все признаки отравления. Версии отпадают одна за другой, а следователю Насте Вяземской не дают покоя детали дела. Времени на долгие раздумья нет: неизвестно, где и как убитого настигла отрава, и кого она подстерегает еще. Премьера четвертой части «Графский парк» состоится в час ночи. Ранним утром на территории Останкинского парка обнаружена девушка, которая, к счастью, оказалась живой, но впала в кому. Настя Вяземская не успевает разгадать смысл извращенного ритуала, которому подверглась девушка, как в парке появляется новая жертва – мужчина, чудом оставшийся в живых. Настя начинает догадываться, что преступник вдохновился легендами о жене графа, крепостной актрисе Жемчуговой. Но лишь разоблачив злодея, она понимает, что он был всего лишь марионеткой в чужих руках.
обсуждение >>