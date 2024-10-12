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Мэри Элизабет Уинстэд остановит «Руку, качающую колыбель»

12 октября
2024 год

Новости кино >>
12 октября 2024
Мэри Элизабет Уинстэд составит компанию Майке Монро в ремейке хоррор-триллера Кертиса Хэнсона «Рука, качающая колыбель», сообщает Deadline.

Мэри Элизабет Уинстэд остановит «Руку, качающую колыбель»
фото: joblo.com

Оригинал 1992 года рассказывал о семье Бартелов, нанявшей новую няню Пейтон Фландерс для своей пятилетней дочки и новорожденного сына. Поначалу она кажется просто чудом внимательности, заботливости и прилежания. Но когда на семью одно за другим начинают сваливаться несчастья, у молодой матери Клэйр Бартел возникают подозрения. В фильме сыграли Аннабелла Шиорра, Ребекка Де Морнэй, Мэтт Маккой, Эрни Хадсон, Джулианна Мур и Джон Де Лансье. Картине удаслось собрать в родном прокате 88 млн долларов при бюджете в $11,7 млн.

Монро досталась роль Де Морнэй, а Уинстэд предстанет в качестве Клэйр, сыгранной Шиоррой. Режиссерское кресло грядущего фильма компании 20th Century займет мексиканская постановщица Мишель Гарса Сервера. За сценарий отвечает Мика Блумберг.
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Мика БлумбергМишель Гарса СервераДжон Де ЛансьеМэтт МакКойМайка МонроРебекка Де МорнэйДжулианна МурМэри Элизабет УинстэдЭрни ХадсонКёртис ХэнсонАннабелла Шиорра
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Рука, качающая колыбель

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