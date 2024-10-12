Мэри Элизабет Уинстэд остановит «Руку, качающую колыбель»

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Марк Эйдельштейн рассказал, как наказания родителей помогли ему с выбором профессии

Фестивальная колонка

«Кончится лето»: Брат ты мне или не брат

Фильм автора так и не вышедшей в российский прокат «Нуучи» Владимира Мункуева и оскаровского номинанта Максима Арбугаева показали на фестивале «Маяк»