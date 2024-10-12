Мэри Элизабет Уинстэд остановит «Руку, качающую колыбель»

Мэри Элизабет Уинстэд
составит компанию Майке Монро
в ремейке хоррор-триллера Кертиса Хэнсона
«Рука, качающая колыбель
», сообщает Deadline
.
Оригинал 1992 года рассказывал о семье Бартелов, нанявшей новую няню Пейтон Фландерс для своей пятилетней дочки и новорожденного сына. Поначалу она кажется просто чудом внимательности, заботливости и прилежания. Но когда на семью одно за другим начинают сваливаться несчастья, у молодой матери Клэйр Бартел возникают подозрения. В фильме сыграли Аннабелла Шиорра
, Ребекка Де Морнэй
, Мэтт Маккой
, Эрни Хадсон
, Джулианна Мур
и Джон Де Лансье
. Картине удаслось собрать в родном прокате 88 млн долларов при бюджете в $11,7 млн.
Монро досталась роль Де Морнэй, а Уинстэд предстанет в качестве Клэйр, сыгранной Шиоррой. Режиссерское кресло грядущего фильма компании 20th Century займет мексиканская постановщица Мишель Гарса Сервера
. За сценарий отвечает Мика Блумберг
.
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