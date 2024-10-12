Сидни Суини устроится «Служанкой» в семью Аманды Сейфред

Сидни Суини
и Аманда Сейфред
получили главные роли в триллере «Служанка» (The Housemaid), уверяет Deadline
.
Картина, основанная на романе-бестселлере Фриды Макфэдден 2022 года, поведает о девушке Милли (Суини), которая начинает новую жизнь в качестве горничной у Нины (Сейфред) и Эндрю, богатой пары. Вскоре она узнает, что секреты этой семьи гораздо опаснее ее собственных.
Режиссерское кресло фильма займет Пол Фейг
. За адаптацию первоисточника отвечает Ребекка Сонненшайн, а за производство — студия Lionsgate.
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