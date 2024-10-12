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Сидни Суини устроится «Служанкой» в семью Аманды Сейфред

12 октября
2024 год

Новости кино >>
12 октября 2024
Сидни Суини и Аманда Сейфред получили главные роли в триллере «Служанка» (The Housemaid), уверяет Deadline.

Сидни Суини устроится «Служанкой» в семью Аманды Сейфред
фото: people.com

Картина, основанная на романе-бестселлере Фриды Макфэдден 2022 года, поведает о девушке Милли (Суини), которая начинает новую жизнь в качестве горничной у Нины (Сейфред) и Эндрю, богатой пары. Вскоре она узнает, что секреты этой семьи гораздо опаснее ее собственных.

Режиссерское кресло фильма займет Пол Фейг. За адаптацию первоисточника отвечает Ребекка Сонненшайн, а за производство — студия Lionsgate.
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