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«Чужой» во второй раз окажется в изоляции

12 октября
2024 год

Новости кино >>
12 октября 2024
Культовый хоррор Alien: Isolation, созданный студией Creative Assembly по вселенной «Чужого», обретет сиквел. Об этом рассказал творческий руководитель игры Алистер Хоуп в одной из социальных сетей.

«Чужой» во второй раз окажется в изоляции
фото: gamingbible.com

«Когда мы приступили к разработке Alien: Isolation, у нас был один руководящий принцип: создать по-настоящему аутентичный опыт, который возвращает к истокам франшизы "Чужой", рассказать новую историю, передающую атмосферу и ужас оригинального киношедевра 1979 года. Было просто невероятно наблюдать за тем, с какой страстью игроки во всем мире погружаются в эту вселенную. На празднование десятой годовщины, думаю, как никогда уместно сообщить вам, что мы громко и отчетливо услышали ваши призывы. Сегодня я рад подтвердить от имени команды, что продолжение Alien: Isolation находится на ранней стадии разработки. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информацией, когда будем готовы», — говорится в заявлении Хоупа.

Позднее стало известно, что студия ищет для сиквела главного VFX-художника, имеющего опыт работы с Unreal Engine 5. Следовательно, Alien: Isolation 2 будет работать на этом движке.



События оригинала разворачиваются спустя 15 лет после исчезновения коммерческого корабля «Ностромо». 26-летняя Аманда Рипли, дочь знаменитого персонажа Сигурни Уивер, работает техником на космических буксирах. В поисках матери она попадает на разрушенную космическую станцию «Севастополь», где обнаруживает взбесившихся андроидов и зловещего ксеноморфа. Голос главной героине подарила Андреа Дэк, а внешность — Кезия Берроуз. В игре также можно поиграть в небольшом дополнении за Эллен Рипли, озвученную Уивер.

Alien: Isolation вышла на ПК и консолях PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One 7 октября 2014-го.
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