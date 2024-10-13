Евдокия Лаврухина, Александр Лавров и Кирилл Дыцевич поставили счастье на паузу

«Когда я читала сценарий, мне показалось, что Фима нетипичная героиня мелодрамы, у которой все налаживается, когда появляется тот самый принц. Она, безусловно, мечтательница и верит в настоящую любовь, и что однажды появится тот самый принц, который ее спасет. Но кроме этого, она сильная, смелая и решительная. У нее успешный и процветающий бизнес. Конечно, открыла она его не без Мишиной помощи, но дальше надо же было его развивать, а для этого недостаточно быть просто мягкой и воздушной, надо быть сильной», — рассказала Евдокия Лаврухина.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету последний год жизнь Фимы напоминает сказку: успешный ресторанный бизнес и любимый муж Костя. Для полного счастья не хватает ребенка. По совету врача Фима и Костя собираются провести медовый месяц вдали от суеты. Незадолго до поездки к Фиме приходит девушка, которая утверждает, что ее идеальный муж – лицемерный альфонс, виновный в смерти ее сестры, а следующая его жертва – сама Фима. Она не верит незнакомке, даже просит своего друга детства, следователя Михаила, узнать больше о прошлом Кости. Несмотря на все уговоры Миши, героиня уезжает в отпуск с Костей и даже не представляет, какую ошибку она совершила.
«Думаю, роль в этом проекте – самая отрицательная из всех в моем актерском опыте. Обычно я стараюсь быть адвокатом своих персонажей, но в этом случае не хочу искать оправданий. Константин – действительно ужасный человек. Мы с режиссером максимально старались показать через моего героя, как нельзя поступать. В нашем мире за все плохое рано или поздно придется нести ответственность. Безнаказанным не остается никто», — считает Кирилл Дыцевич.
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