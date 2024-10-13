Лучшим игровым фильмом «Евразийского моста» признан «Лесной царь» с Милошем Биковичем

В Ялте подведены итоги Восьмого Международного кинофестиваля «Евразийский мост». Согласно пресс-службе смотра, победителем конкурса игрового кино стала сербско-болгарская лента Горана Радовановича «Лесной царь», а в секции документального кино лучшим был признан индийский «Город мертвых» Балаки Гош.
фото: «Крымский киномедиацентр»
«Лесной царь» рассказывает про восьмилетнего Саву, который отправляется в эвакуацию из-за бомбежек НАТО в 1999 году — мать увозит мальчика, чтобы избежать смерти и сохранить его чистый и наивный взгляд на мир. Председатель жюри конкурса игрового кино Юрий Обухов отметил, что главный приз — всегда важная для продюсера награда, а продюсером этой картины является Милош Бикович. Горан Радованович в видеообращении выразил благодарность за эту награду и передал привет из Белграда.
Приз за режиссуру достался Виктору Тихомирову за «Евгения Телегина». Специального упоминания жюри удостоена турецкая лента Фикрета Рейхана «Стеклянный занавес». Диплом жюри получил иранский фильм Хушанга Голмакани «Газели».
фото: «Крымский киномедиацентр»
«Город мертвых» посвящен Варанаси – индийской столице смерти, куда каждый день стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга. Председатель жюри конкурса неигрового кино Андрей Чертов отметил, что они решили вручить награду картине за чистоту документального языка и художественное решение режиссера. Режиссер Балака Гош в видеообращении рассказала, что новость о призе на фестивале совпала с празднованием самого важного индийского праздника — Дурга Пуджа, что оказалось вдвойне приятно. По ее словам, снять фильм было очень непросто – съемки шли пять лет.
Специального упоминания жюри была удостоена социальная драма «Бангаранг» Джулио Мастромауро о жизни детей в промышленном итальянском городе Таранто, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Европы, что стало местом одной из самых серьезных медицинских и экологических катастроф в истории Италии и Европы.
фото: «Крымский киномедиацентр»
Призы зрительских симпатий получили основанная на реальной истории художественная лента Джатлы Сиддартхы «Во чреве тигра» и «Бангаранг». Кроме того, были вручены два спецприза вручило Министерство Культуры Республики Крым. Специальным призом «За приверженность профессии документалиста и воплощение на экране силы и красоты глубинной российской культуры» отмечена Елена Демидова за фильм «Остров Ноехон», а спецпризом «За блистательное и правдивое изображение подвига и память о героях нашей страны» — «9 секунд» Олега Штрома.
обсуждение >>