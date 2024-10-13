Хлоя Грейс Морец получила главную роль в детективе «Убийство моей мамы»

Хлоя Грейс Морец
возглавит актерский состав детектива Amazon Prime «Убийство моей мамы» (My Mom's Murder), уверяет Deadline
.
Основой для сериала послужит одноименный подкаст Audible. Его ведущая Лорен Мэллой с детства считала, чья ее мать Лори скончалась в 1993 году от инфаркта. Однако впоследствии она выяснила, что на самом деле это было убийство, и отправилась на поиски убийц.
Помимо главной роли, Морец выступит исполнительным продюсером телевизщионной адаптации. Сама Мэллой также присоединилась к продюсерской команде.
обсуждение >>