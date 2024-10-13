Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Хлоя Грейс Морец получила главную роль в детективе «Убийство моей мамы»

13 октября
2024 год

Новости кино >>
13 октября 2024

Хлоя Грейс Морец возглавит актерский состав детектива Amazon Prime «Убийство моей мамы» (My Mom's Murder), уверяет Deadline.

Хлоя Грейс Морец получила главную роль в детективе «Убийство моей мамы»
фото: hungermag.com

Основой для сериала послужит одноименный подкаст Audible. Его ведущая Лорен Мэллой с детства считала, чья ее мать Лори скончалась в 1993 году от инфаркта. Однако впоследствии она выяснила, что на самом деле это было убийство, и отправилась на поиски убийц.

Помимо главной роли, Морец выступит исполнительным продюсером телевизщионной адаптации. Сама Мэллой также присоединилась к продюсерской команде.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Хлоя Грейс Морец выйдет на ринг против Лупиты Нионго
Сериалы «Периферийные устройства» и «Их собственная лига» закрыли после первых сезонов
Поиск по меткам
Amazon Prime
персоны
Хлоя Грейс Морец

анонс

Кинокарта

Скорбим

Алексей Дулькевич
11 октября ушёл из жизни музыкант, актёр Алексей Дулькевич.
Расма Гарне
9 октября ушла из жизни актриса Расма Гарне.
Владимир Светашов
9 октября ушёл из жизни актёр Владимир Светашов.
Александр Крючков
7 октября ушёл из жизни актёр Александр Крючков.

День рождения >>

Николай Боклан
Марк Захаров
Савелий Крамаров
Максим Лагашкин
Максим Мальцев
Леонид Неведомский
Иннокентий Сичкарь
Галина Тюнина
Алексей Фаддеев
Александр Числов
Мелинда Диллон
Саша Барон Коэн
Ив Монтан
Келли Престон
Филипп Торретон
Камилла Филиппи
Сами Фрей
все родившиеся 13 октября >>

Афиша кино >>

Ёжик в тумане
СССР, 1975
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
Сказка сказок
СССР, 1979
Чёрный чай
драма, мелодрама
Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания, 2024
Подземная бездна
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Свидание с монстром
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Спи
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Аэрофобы
комедия
Италия, 2023
Мой сосед — пришелец
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
Индия, 2024
Пигси: путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Робин Гуд и хранители леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Ирландия, 2024
Тайная любовь Казановы
драма, экранизация, эротика
Нидерланды, Бельгия, Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?