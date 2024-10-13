Джоди Фостер расскажет о «Частной жизни»

Джоди Фостер
получила главную роль во французской ленте «Частная жизнь» (Vie privée), сообщает Variety
.
Компанию звезде составит Даниэль Отей
. Режиссерское кресло драмы, продолжающей сюжет «Граней любви
», займет Ребекка Злотовски
. Сценарий постановщица написала совместно с Анной Берест и Гаеллем Масе. Съемки во Франции уже стартовали.
Для Фостер это третья картина на французском языке. В молодости актриса снялась в фильмах «Прекрати называть меня крошкой!
» и «Кровь других людей
», а в 2004 году сыграла в «Долгой помолвке
» Жан-Пьера Жене
.
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