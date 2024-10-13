Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джоди Фостер расскажет о «Частной жизни»

13 октября
2024 год

Новости кино >>
13 октября 2024
Джоди Фостер получила главную роль во французской ленте «Частная жизнь» (Vie privée), сообщает Variety.

Джоди Фостер расскажет о «Частной жизни»

Компанию звезде составит Даниэль Отей. Режиссерское кресло драмы, продолжающей сюжет «Граней любви», займет Ребекка Злотовски. Сценарий постановщица написала совместно с Анной Берест и Гаеллем Масе. Съемки во Франции уже стартовали.

Для Фостер это третья картина на французском языке. В молодости актриса снялась в фильмах «Прекрати называть меня крошкой!» и «Кровь других людей», а в 2004 году сыграла в «Долгой помолвке» Жан-Пьера Жене.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джоди Фостер отмечает юбилей
Джоди Фостер почувствует себя «Настоящим детективом» на Аляске
Джоди Фостер снимется в байопике американской пловчихи Дайаны Ньяд
персоны
Жан-Пьер ЖёнеРебекка ЗлотовскиДаниэль ОтёйДжоди Фостер
фильмы
Грани любвиДолгая помолвкаКровь других людейПрекрати называть меня крошкой!

анонс

Скорбим

Алексей Дулькевич
11 октября ушёл из жизни музыкант, актёр Алексей Дулькевич.
Расма Гарне
9 октября ушла из жизни актриса Расма Гарне.
Владимир Светашов
9 октября ушёл из жизни актёр Владимир Светашов.
Александр Крючков
7 октября ушёл из жизни актёр Александр Крючков.

День рождения >>

Николай Боклан
Марк Захаров
Савелий Крамаров
Максим Лагашкин
Максим Мальцев
Леонид Неведомский
Иннокентий Сичкарь
Галина Тюнина
Алексей Фаддеев
Александр Числов
Мелинда Диллон
Саша Барон Коэн
Ив Монтан
Келли Престон
Филипп Торретон
Камилла Филиппи
Сами Фрей
все родившиеся 13 октября >>

Афиша кино >>

Ёжик в тумане
СССР, 1975
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
Сказка сказок
СССР, 1979
Чёрный чай
драма, мелодрама
Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания, 2024
Подземная бездна
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Свидание с монстром
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Спи
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Аэрофобы
комедия
Италия, 2023
Мой сосед — пришелец
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
Индия, 2024
Пигси: путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Робин Гуд и хранители леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Ирландия, 2024
Тайная любовь Казановы
драма, экранизация, эротика
Нидерланды, Бельгия, Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен