Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан поработают с Гаем Ричи

Том Харди
, Хелен Миррен
и Пирс Броснан
сыграют в сериале Гая Ричи
«Помощник» (The Associate), уверяет Deadline
.
Зрителям поведают о лондонской семье гангстеров, их опасном бизнесе, сложных взаимоотношениях друг с другом и с клиентами из Европы, а также о человеке, к которому они обращаются, чтобы решить свои проблемы. Миррен и Броснан воплотят образы глав преступного семейства, а Харди предстанет в качестве чистильщика Гарри.
За сценарий отвечает Ронан Беннетт. Первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ в текущем году. Благодаря сериалу Харди возобновит сотрудничество с Ричи спустя 16 лет после «Рок-н-рольщика
».
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