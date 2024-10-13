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Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан поработают с Гаем Ричи

13 октября
2024 год

Новости кино >>
13 октября 2024
Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют в сериале Гая Ричи «Помощник» (The Associate), уверяет Deadline.

Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан поработают с Гаем Ричи
фото: moviefone.com

Зрителям поведают о лондонской семье гангстеров, их опасном бизнесе, сложных взаимоотношениях друг с другом и с клиентами из Европы, а также о человеке, к которому они обращаются, чтобы решить свои проблемы. Миррен и Броснан воплотят образы глав преступного семейства, а Харди предстанет в качестве чистильщика Гарри.

За сценарий отвечает Ронан Беннетт. Первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ в текущем году. Благодаря сериалу Харди возобновит сотрудничество с Ричи спустя 16 лет после «Рок-н-рольщика».
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