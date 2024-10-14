Зоя Бербер, Гоша Куценко и Борис Щербаков присоединились к Гарику Харламову в продолжении «Гусара»

После событий первого сезона прошло чуть меньше года. Вернувшись в прошлое, Григорий Рыльский все время тратит на поиски жены, которая должна стать предком Кати. Однако ему предстоит ещё раз послужить Родине: он должен доставить австрийскому императору бриллиант «Слеза Сибири» и помочь России заключить союз с Австрией и окончательно победить Наполеона. Это противоречит интересам британской короны, поэтому в дороге бриллиант у Гусара похищает английский шпион Монтгомери Рэтфорд. Чтобы избежать бесчестья и казни, Гусар решает найти бриллиант в будущем, и с Митиной помощью снова оказывается в 21 веке. Тем временем, Мите и Кате вообще не до Гусара – все внимание приковано к новорожденному малышу. А также у них есть проблемы с работой Мити, бизнесом Кати и их родителями, которые очень хотят участвовать в судьбе внука, но при этом не переваривают друг друга.
«Всего каких-то два года – и "Гусар" готов. Это точно один из самых долгих для меня проектов с точки зрения съемок. Но результат того стоит. Второй сезон получился ещё более сложным и остросюжетным. Здесь и шпионы, и поиски бриллианта, и спасение мира, и любовь. Так что Рыльскому пришлось напрячь усы и все разруливать. Больше спойлерить не буду, смотрите сами. Будет классно! Мы старались», — отмечает Гарик Харламов.
фото: пресс-служба ТНТ
Производством «Гусара» занималась компания Comedy Club Production и Norm Production по заказу Comedy Club Production, а режиссером нового сезона стал Михаил Шулаев. По его словам, если в первом сезоне с главным героем в каждом эпизоде происходили забавные случаи, то во втором есть горизонтальная линия, а у героя задача, которую надо решить: добыть бриллиант. Таким образом, сериал стал единым полотном.
«Первый сезон "Гусара" – это новелльная история, в которой герой Гарика Харламова постоянно сталкивался с непонятными ему приметами нашего времени. Когда мы придумывали новый сезон, мы поняли, что второй раз пройти по этому пути уже не получится. Поэтому мы решили, что сезон должен быть остросюжетным, более богатым на приключения. А гусар должен обрести любовь, найти ту самую женщину, которая сделает его счастливым. Мы решили обратиться к историческому бэкграунду гусара – "агента 007" из 19 века, служащего лейб-гвардейского полка и порученца по особым делам - и придумать противостояние гусара международному вору и мошеннику. Зрителя ждет большое количество сложно постановочных сцен, особенно исторических», — добавляет креативный продюсер и сценарист Илья Полежайкин.
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